При внедрении накопительной пенсионной системы нагрузка для бизнеса вырасти не должна, – Петрашко

Министр также подчеркнул, что правительство сейчас не рассматривает какие-либо инициативы по повышению налогов

Внедрение накопительной пенсионной системы не должно увеличить налоговую нагрузку на бизнес. Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко в интервью "Корреспонденту", пишет "Obozrevatel" .

"В правительстве шли активные дискуссии о введении накопительной пенсионной системы. Одна из наших ключевых позиций была такой: мы поддерживаем идею накопительной системы, но при условии, что ее введут не за счет увеличения налоговой нагрузки на бизнес", - заявил Петрашко.

Министр также подчеркнул, что выступает против повышения налогов, и правительство сейчас не рассматривает какие-либо инициативы по этому направлению.

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"С точки зрения кардинального влияния на экономические показатели никаких инициатив о повышении налоговой нагрузки сейчас нет, и мы такого не допускаем", – сообщил Петрашко.

Ранее экономист Борис Кушнирук отметил, что предложенные властью законопроекты по внедрению накопительного уровня пенсионной системы не предусматривают механизмов защиты сбережений граждан. По его мнению, эта реформа выгодна только финансовым посредникам.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта по внедрению накопительного уровня пенсионной реформы – депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (рег. №2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (реестр.№4408), каждый из которых, по словам экспертов, предполагает дополнительные расходы для бизнеса.