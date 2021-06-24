Правовых оснований для отмены решения о закрытии дела "Роттердам+" нет – и.о. главы САП

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Правовых оснований для отмены решения прокурора САП о закрытии дела "Роттердам+" по жалобе детективов НАБУ нет – из-за истечения предусмотренного законом срока.

Об этом сообщил и.о. главы САП Максим Грищук в эфире "Радио НВ".

"В данном случае не было уже срока. У нас узко по ст. 313 УПК существуют три дня срока для принятия этого решения. Они (детективы НАБУ – ред.) обжаловали с нарушением этого срока в три дня. У меня уже не было срока отреагировать на жалобу детективов. Прокурор направил постановление почтовой связью, то есть детективы получили документ, но больше, чем за три дня", – сообщил Грищук в эфире.

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Его слова также цитирует близкий к НАБУ телеграмм канал NABU Daily.

20 мая САП уже в четвертий раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года. Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" продолжалось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, все они подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.