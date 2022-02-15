Правила кардинально изменятся: чего ожидать от рынка недвижимости уже совсем скоро

Цены на недвижимость существенно не вырастут / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В 2022 году стоимость квадратного метра в новостройках вряд ли вырастет больше, чем на 10–15%. Это, в комплексе с учетом потребностей потребителей, поможет застройщикам не зависеть от внешних экономических и геополитических факторов.

Об этом "Сегодня" информирует глава Concept Group Михаил Подвысоцкий.

Реклама

Эксперт утверждает, что ценовая политика будет зависеть от себестоимости производства, а также общеэкономической ситуации в стране, что, в свою очередь, влияет на уровень платежеспособного спроса.

Что будут покупать украинцы в 2022 году

В 2022 году более 70% покупателей на первичном рынке жилья заинтересованы в приобретении современных концептуальных жилых комплексов категорий комфорт и комфорт+.

"Высокая востребованность качественных объектов у большинства покупателей позволяет застройщикам прогнозировать уровень прибыли и не зависеть от внешних, как экономических, так и геополитических факторов", — считает глава Concept Group.

Жилые комплексы, содержащие эти характеристики, будут наиболее востребованы среди покупателей:

Реклама

строительство из качественных материалов и использование качественной внутренней технической отделки (бетона, арматуры, кирпича, утеплителей, стеклопакетов, лифтов и т.п.) вместе с обустройством закрытой придомовой территории, свободной от автотранспорта;

и использование качественной внутренней технической отделки (бетона, арматуры, кирпича, утеплителей, стеклопакетов, лифтов и т.п.) вместе с обустройством закрытой придомовой территории, свободной от автотранспорта; обустройство презентабельного лобби в домах, создание объектов социально-бытовой инфраструктуры на первых этажах жилого комплекса (кафе, магазины, коворкинг-зоны, спортцентры, детские заведения и т.д.);

создание объектов социально-бытовой инфраструктуры на первых этажах жилого комплекса (кафе, магазины, коворкинг-зоны, спортцентры, детские заведения и т.д.); обустройство территории для отдыха и отдыха в зависимости от нужд жителей (детские площадки, лаунж-зоны, спортивные площадки и т.п.);

в зависимости от нужд жителей (детские площадки, лаунж-зоны, спортивные площадки и т.п.); наличие поблизости ЖК рекреационных зон (парков, лесов, озер).

Специалист рассказал, что в 2022 году реформирование градостроительной деятельности может радикально изменить правила игры на рынке девелопмента.

Как повлияет на стоимость жилья геополитическая ситуация

В комментарии "Сегодня" эксперт по финансированию в отраслях недвижимости и девелопмента Юлия Ступина также отметила, что общее увеличение цен вряд ли превысит 15—20%. Такого скачка, как в 2021 году, уже не будет.

В настоящее время рынок усмиряется, а страх вокруг ситуации с возможным нападением России на Украину будет постепенно исчезать, что скажется и на курсе доллара.

Реклама

"Думаю, что в нынешней ситуации, в том числе и с учетом валютных колебаний и ставок по депозитам, украинцы будут меньше вкладывать средства в банки под 1-3% в валюте и до 7% в национальной гривне, а будут инвестировать в приобретение жилья", — рассказала эксперт.

Схемы "черных" риелторов во время аренды жилья

Мошенники, притворяющиеся риелторами, давно облюбовали сферу недвижимости, а именно – аренды жилья. Они постоянно придумывают все новые и новые схемы.

Вот самые распространенные из них:

Риелтор сам снимает квартиру. Специалист притворяется ее владельцем и сдает нескольким желающим жилье в аренду. Когда те заплатили залоговые и депозитные суммы, риелтор просто исчезает, а все данные, предоставленные реальному собственнику, обычно липовые. Залоги от нескольких человек. Несколько арендаторов платят заранее, чтобы приехать с вещами и сразу заселиться, а приехав, видят еще несколько таких же как и они. Владелец квартиры разводит руками и утверждает, что жилье покупать вообще не собирался. Владелец квартиры не один. Бывает человек снимающий жилье на длительный срок, подписывает договор с собственником, а таких оказывается несколько, и с соглашением они не согласны. А арендатор, заметим, заплатил предварительно три немаленькие суммы: за первый месяц залог, равный этой же сумме, и за услуги риелтора (обычно это 50% от стоимости аренды).

Напомним, Государственная налоговая служба обязана теперь проверять данные физических лиц-покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав.

Раньше мы рассказывали, как работают "черные" риелторы. В Украине зарегистрировано немало случаев, когда те не просто бросали людей на деньги, а держали в заложниках или даже лишали жизни.