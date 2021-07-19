Повышением железнодорожных тарифов Укрзализныця пытается закрыть сальдо между своими расходами и доходами за счет бизнеса, – эксперт

По словам Сергея Вовка, повышение будет чрезвычайно чувствительным для ряда отраслей и может привести к еще большему падению грузовой базы и доходов УЗ

/ Фото: freepik.com

Инициативы Министерства инфраструктуры и "Укрзализныци" по повышению грузовых железнодорожных тарифов – преждевременны и необоснованны.

Об этом заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, передает "Хвиля".

"Сейчас в "Укрзализныце" идут кадровые изменения: ищут как операционное управление (правление компании), так и наблюдательный совет. Поэтому в этой ситуации менять тарифы – вопрос дискуссионный. Во-первых, вообще непонятно, на что пойдет это поднятие. Во-вторых, не понятно вообще, какой будет финансовый план на 2022 год (чтобы понять, почему выбраны такие индикаторы повышения, а не другие)", – отметил он.

Реклама

По словам эксперта, повышение будет чрезвычайно чувствительным для ряда отраслей, в том числе для энергетиков, и может привести к еще большему падению грузовой базы "Укрзализныци" и доходов компании. "Пока мы не понимаем реальную себестоимость перевозок по конкретным маршрутам, по конкретным видам груза, соответствующее обоснование всегда вызывает целый ряд вопросов. Конечно, никто не снимает вопроса экономической неэффективности "Укрзализныци". Это что касается и закупок, и операционной деятельности, и целого ряда других направлений, и той же борьбы с внутренней коррупцией, о которой так много говорят. Поэтому тарифы мы можем менять только тогда, когда будем понимать себестоимость перевозок и будут проведены системные изменения в "Укрзализныце", которые позволят выйти на эту себестоимость. То есть разделение по видам деятельности. Но, к сожалению, этого нет, и поэтому мы в очередной раз имеем просто повышение тарифов без должного экономического обоснования и без проведения необходимых реформ внутри самой компании", – отметил Сергей Вовк.

Министерство инфраструктуры Украины выступило с предложением повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Согласно проекту, внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят. Причем для 1 класса повышение составит почти 30%.

Так, для грузов 1-го тарифного класса предусматривается постепенное увеличение уровня тарифов на 8% с 1 сентября 2021, и еще на 20,4% – с 1 января 2022. А для грузов 2-го тарифного класса цена на перевозку вырастет на 8% с 1 сентября 2021 и еще на 6,5% – с 1 января 2022.