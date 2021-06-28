Повышение пенсий в июле отменено. Когда теперь начислят надбавку

В бюджете не хватило средств на июльское повышение – украинцы старше 75 лет должны были получить надбавку

/ Фото: Сегодня

Повышение пенсий отложили. 1 июля украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше. Но дополнительных денег летом ждать не стоит. Начисление перенесли на октябрь.

Не хватило ресурса, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода", передают новости "Сегодня". Также чиновница напомнила, что надбавка к пенсиям обесцениваться не будет. И уже со следующего года будет подлежать индексации.

Ранее сообщалось, что июльское повышение перенесено на сентябрь, однако сейчас уже заявляют об октябре.

Также Лазебная рассказала, что с 2028 года, чтобы уйти на пенсию в 60 лет, необходимо будет иметь 35 лет официального стажа.

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С 1 апреля 2021 года в Украине изменились требования к минимальному стажу, который дает право на пенсию. Пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только после достижения 60 лет (и более). В то же время стаж должен составлять не менее 28 лет. Тем, кто выходит на пенсию в следующем году, нужно будет иметь уже 29 лет стажа.