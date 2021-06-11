Повышение пенсий работающим пенсионерам: о чем молчит Пенсфонд

После повышения пенсий работающим пенсионерам, многие из них доплату не получили. По информации Пенсфонда, "под пересчет" попали 633 тыс. чел., надбавку получила половина – 313 тыс. чел. Это примерно каждый пятый работающий пенсионер. Остальным, по разъяснениям Минсоцполитики, перерасчет не положен, так как они не проработали два и более года с дня назначения пенсии либо с времени предыдущего перерасчета.

Сайт "Сегодня" разобрался в "подводных камнях" индексации пенсий тем пенсионерам, кто трудится, и выяснил, как не потерять кровные из-за незнания нюансов законодательства.

Читайте также: Повышение пенсий работающим пенсионерам: кому добавят, как сосчитать на примере

Отвечаем на 5 главных вопросов о пересчете для тех, кто работает.

Почему пенсии повысили только половине из тех работающих, кому их пересчитали?

На самом деле пенсии повысили всем, кому был положен перерасчет. Но, как разъяснили нам в Пенсфонде, у многих пенсионеров, как работающих, так и не работающих, пенсия ниже минимальной. Причины разные: у одних была небольшая зарплата, другим не хватает трудового стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Но так как пенсия не может быть меньше минимальной (сейчас 1769 грн), а у тех, кто имеет достаточный страховой стаж (30 и 35 лет), она не может быть меньше 2200 грн, то таким пенсионерам государство доплачивает из госбюджета. Это называется "пенсионная выплата", которая состоит из собственно пенсии и доплаты к ней. Поэтому после апрельского перерасчета могло получиться, что у работающего пенсионера его личная пенсия стала больше, а доплата – меньше.

Например, заработанная два года назад пенсия была 1300 грн, а доплата – 197 грн, в сумме 1497 грн. За два года минпенсия выросла до 1769 грн (+272 грн) вместе с ростом соцстандартов. Соответственно, выросла и доплата от государства – до 469 грн. После перерасчета пенсия повысилась до 1400 грн, а доплата снизилась до 369 грн. В целом пенсионная выплата не изменилась.

Как быть работающим пенсионерам, у которых два года с дня назначения пенсии наступит ранее 1 апреля 2022 года?

Возможны два варианта.

Первый – дождаться 1.04.2022 года и автоматического пересчета пенсии. Но он невыгоден тем, у кого, например, два года с пересчета пенсии исполнится намного раньше, так как они потеряют в деньгах.

Второй – обратиться в отделение Пенсфонда по месту жительства с заявлением о пересчете пенсии, так как прошло два года. Неважно, есть у пенсионера 24 месяца стажа официальной работы после назначения пенсии или нет. Даже если стажа один полный месяц, пенсию обязаны пересчитать пропорционально, увеличив стаж на 1/12 года.

При этом есть нюанс: срок перерасчета начинается не от дня назначения пенсии, а от дня, когда пенсионер обратился с заявлением о назначении пенсии. Заявление можно подать в течение трех месяцев после наступления пенсионного возраста (при наличии стажа работы) и пенсию назначат задним числом, с даты наступления пенсвозраста (сейчас, как правило, 60 лет). А вот срок перерасчета исчисляется с даты подачи заявления! Например, 60 лет исполнилось 14 сентября 2020 года, а заявление подано 30 октября того же года. Значит, хлопотать о повышении пенсии можно только с 31 октября 2022 года, то есть два месяца уже потеряны.

Можно ли работающему пенсионеру перейти с льготной или специальной пенсии на трудовую по возрасту?

Да, если это окажется выгодным, но нужно обращаться с заявлением в орган Пенсфонда.

Два примера.

Пенсионер получал пенсию по инвалидности, но работал и заработал себе необходимый страховой стаж или достиг 60 лет, дающих право на пенсию по возрасту. После пересчета его пенсия может оказаться больше, чем получаемая.

Реклама

Учительница в 50 лет вышла на пенсию по выслуге лет (30 лет работы по профессии) и далее 10 лет работала бухгалтером, получая высокую официальную зарплату. После перерасчета ее пенсия по возрасту может оказаться больше, чем по выслуге лет.

Пенсии работающим пенсионерам пересчитают автоматически

На что может рассчитывать работающий пенсионер при перерасчете пенсии: на стаж или на зарплату?

По закону – и на стаж, и на зарплату. Но на практике у большинства учитывается только стаж, так как соотношение их зарплаты к средней зарплате по стране (личный коэффициент), оказывается меньше, чем при назначении пенсии. Дело в том, что средняя по стране зарплата, используемая при расчете пенсии, сейчас повышается намного быстрее, чем зарплата работника-пенсионера. А то и сразу его зарплата может стать меньше, если, допустим, работник, оформив пенсию, уходит с должности руководителя на должность специалиста.

Поэтому в основном рост пенсии у работающих получается за счет стажа, каждый год дает дополнительно чуть более 1%. Иначе, при пересчете с учетом новой зарплаты, пенсия окажется меньше, чем назначенная.

Например: Работающий пенсионер, мужчина, 62 года, с марта 2019 года получает пенсию 5000 грн. Его трудовой стаж составляет 44 года, а его зарплата за последние два года не изменилась. В получаемые им 5000 грн пенсии входит доплата за 7 лет сверхнормативного стажа, или 124 грн, то есть "чистая" пенсия за 35 лет стажа, которая пересчитывается, составляет 4876 грн.

Напомним, формула расчета пенсии выглядит так:

Пенсия = средняя зарплата х трудовой (страховой) стаж х индивидуальный коэффициент заработка.

Трудовой стаж считается в процентах: 1 год = 1%. Очевидно, что в 2019 году трудовой стаж этого человека был 42% (0,42 в формуле расчета), а теперь стал 44%. Так как его зарплата не изменилась, а средняя зарплата по стране выросла, то она в расчет не берется, а индивидуальный коэффициент заработка остается постоянным.

Исходя из того, что средняя зарплата на момент расчета его пенсии, составляла 4888 грн, а индивидуальный коэффициент остался таким же, как был – 2,435, несложно подсчитать, что его "чистая" пенсия станет больше на 108 грн (2% за стаж). С учетом доплаты за сверхнормативный стаж (уже 9 лет), пенсионер получит на руки 5143 грн новой пенсии.

Куда обращаться работающему пенсионеру, если он два года отработал, а пенсию ему не пересчитали?

Туда же, где он оформлял пенсию, – в отделение Пенсфонда по месту жительства. Лучше всего написать письменное заявление, на него обязаны дать письменный ответ, который, при необходимости, можно обжаловать в суде. Но первый шаг – позвонить на горячую линию Пенсфонда 0800-503-753. Если назовете свои ФИО и идентификационный код, работники ПФ во многих случаях смогут дать разъяснение по телефону, открыв электронное личное дело пенсионера.

О перерасчете пенсий также смотрите в сюжете