Повезет не всем: кому и на сколько повысят пенсии с 1 марта

Кому ждать повышения с 1 марта / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В марте 2022 года пенсионеров ждет дежурная плановая индексация пенсий, в частности для тех, кто работает.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Министерства социальной политики.

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Итак, с 1 марта на 14% проиндексируют такие выплаты:

пенсии военнослужащим – среднее повышение составит 700 грн;

страховые пенсии, назначенные до 2019 года – среднее повышение составит 500 грн , а минимальное – не меньше 100;

, а минимальное – не меньше минимальная пенсия для лиц с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС и другие пенсии, назначенные ликвидаторам трагедии – средний рост будет составлять 400 грн.

Что будет с теми, кто не попал в список?

Всем пенсионерам, чья пенсия не попала под индексацию, начнут доплачивать 135 грн в месяц. Вырастет и минимальная пенсия неработающим пенсионерам без полного страхового стажа до 2100 грн.

А если у пенсионера полный страховой стаж и получает пенсию по инвалидности, его выплата возрастет с 2200 до 2300 грн.

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У кого могут отобрать пенсию

Ранее мы рассказывали, что в рамках ежегодной проверки Пенсионного Фонда, Министерства финансов и Минсоцполитики у некоторых пенсионеров могут отнять пенсию.

Это может произойти по следующим причинам:

в документах есть ошибка в фамилии;

если вы получали пенсию по фальшивым документам;

если вы проживали долгое время за границей;

если пенсию не получали в течение 6 месяцев и больше;

если пенсионер переселенец и сменил место жительства.

"Сегодня" раньше также писали, как выйти на пенсию в 2022 году, и рассказывали, какая должна быть зарплата, чтобы получать пенсию свыше 10 тысяч гривен.