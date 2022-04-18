Повезет не всем? Что будет с тарифами на свет уже совсем скоро

Тарифы на свет не будут повышать некоторое время / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время действия военного положения в Украине тарифы на электроэнергию заморозят на время. Однако это касается не всех украинцев, ведь есть определенные условия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Что ждет украинцев

Итак, тарифы на электроэнергию не будут расти для тех, кто будет потреблять до 250 кВт*ч в месяц. Цена будет составлять 1,44 грн за кВт*час. Такая "заморозка" будет длиться некоторое время.

" Продолжаем по меньшей мере на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1 гривны 44 копейки за киловатт для потребляющих менее 250 киловатт. Это 80% наших граждан", – сообщил Зеленский.

Президент добавил, что сейчас уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. А вот предыдущий прошёл успешно для Украины.

"При всем "вангировании" тарифы не выросли. Веерных отключений не было. Снабжение не срывалось даже в военное время", – заметил Зеленский.

Как платить за свет во время войны

Оплачивать коммунальные услуги во время войны очень важно, если у вас есть такая возможность, поскольку это помогает поддерживать экономику и коммунальных работников, работающих даже рискуя жизнью.

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Но платить за коммунальные услуги нужно безопасно, и во время войны есть несколько способов, чтобы это сделать, даже если вы не получили бумажную платежку.

Заплатить счет за электроэнергию можно придя в отделение банка. Кассиру нужно назвать лицевой счет, адрес, ФИО владельца, а реквизиты поставщика можно взять со счетов за предыдущие месяцы.

Тогда вы сможете узнать сумму, которую нужно внести, и сделать это на месте.

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Если вас обслуживает компания YASNO, вы можете оплатить эту услугу через личный кабинет или с помощью чат-ботов в мессенджерах.

Также есть специальные онлайн-сервисы, например:

Приват24;

Monobank (мобильное приложение);

Portmone;

iPay;

EasyPay.

Сегодня также писали, что украинцам стали приходить новые платежки за воду, и рассказывали, какая коммуналка в европейских странах.