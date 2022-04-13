Потерять работу будет еще легче: какие новые причины для увольнения могут появиться в Украине

Трудовые отношения в Украине могут измениться / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские народные депутаты зарегистрировали законопроект №7251, в котором предлагают изменить законодательство по трудовым отношениям. В частности, они предлагают расширить список причин для увольнения работников.

"Сегодня" расскажут, какие именно причины для увольнения предлагают в документе.

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Что может измениться

Итак, авторы законопроекта пишут, что основная его цель – урегулировать отношения между рабочими и работодателями во время войны. Изменений предлагают много, одно из них предполагает, что во время военного или чрезвычайного положения все сообщения и документы по трудовым отношениям могут вестись в электронной форме.

Кроме того, список причин для увольнения предлагают расширить. Первое из новых оснований – невозможность обеспечивать работнику условия труда во время войны.

"В связи с активными боевыми действиями на территории Украины и уничтожением имущества предприятий, учреждений, организаций, дальнейшее ведение их деятельности часто становится невозможным. Законопроектом предлагается введение дополнительного основания для увольнения работника – невозможность обеспечивать работнику условия труда, вследствие того, что необходимые для выполнения работы указанным работником производственные, организационные, технические мощности, средства производства или имущество собственника или уполномоченного им органа уничтожены в результате боевых действий, а также вводится особая процедура увольнения таких работников", – говорится в законопроекте.

Второе основание для увольнения, которое предлагают, – отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев.

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Третья причина – в связи со смертью физического лица-работодателя или физического лица-работника.

Что говорят эксперты

Партнер юркомпании ExpatPro Татьяна Ященко прокомментировала такие изменения изданию UBR как закрытие пробелов в законодательстве. А, например, норма об увольнении из-за отсутствия работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев вообще неуместна.

"По моему мнению, несколько неуместна и полумертвая норма на самом деле. Зачем ждать 4 месяца, чтобы уволить работника, если есть положение об увольнении работника в связи с прогулом? Да, документирование увольнения работника на основании прогула довольно сложное задание, но вряд ли многие работодатели будут ждать 4 месяца, когда в табеле будут отображаться нули и начисления заработной платы не будет", – отметила Ященко.

Денежная помощь по безработице во время войны в Украине

Ранее "Сегодня" рассказывали, что пособие по безработице предоставляется гражданам Украины, которые получили статус безработного и назначаются центрами занятости с восьмого дня после регистрации безработного по его личному заявлению.

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Размер помощи определяют в зависимости от страхового стажа и заработной платы, которую человек получал раньше. Если таких данных нет, то сумму определяют на основе справок о заработной плате (денежное обеспечение, вознаграждение по гражданско-правовому договору), которую человеку выдал работодатель, военный комиссариат, где человек состоял на учете, или воинская часть, где человек проходил службу.

Такую помощь выплачивают не реже двух раз в месяц. Также возможен вариант 1 выплаты в месяц, если на это согласен безработный.

Кто имеет право на получение статуса безработного и как подать заявку, читайте в материале.

Мы также писали, что изменилось в украинских трудовых отношениях на период военного положения, и кто в Украине может пользоваться льготными условиями кредитования.