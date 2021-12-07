Поставили "ультиматум" и звонят каждый день: в Ощадбанке клиентку заставили оформить кредитку

Ощадбанк навязал клиентке кредитную карту / Фото: Коллаж: Сегодня
Клиентка Ощадбанка обвинила сотрудников финучреждения в том, что они навязывали ей оформление кредитной карты, хотя она пришла сделать карту киевлянина.
Об этом женщина написала на специальном сайте "Минфин".
По словам пользовательницы, в отделении ее буквально поставили перед фактом и заявили, что получить карту киевлянина можно только параллельно оформив кредитку.
"Я несколько раз сказала: кредитная карта мне не нужна. Но сотрудница и дальше продолжила гнуть линию про ее обязательность. В итоге пришлось согласиться", – пишет клиентка.
После этого ей постоянно начали звонить из Ощадбанка и в обязательном порядке требуют активировать карту.
"Я говорю, что не собираюсь её пользоваться. Они говорят: проведите хотя бы 1 операцию, иначе вы не сможете её закрыть", – говорится в отзыве.
Что ответили в Ощадбанке?
Сотрудники банка извинились перед клиенткой и подтвердили, что оформление кредитной карты в этом случае вовсе не обязательно.
"Сделаем все необходимое, чтобы не допустить повторения подобного случая", – написали сотрудники Ощадбанка.
Новое приложение Ощадбанка
Ощадбанк запустил новое мобильное приложение "Мобильный Ощад", которое должно полностью заменить существующую программу – "Ощад 24/7".
В новом приложении пользователей будет сопровождать виртуальный помощник Ощадик и появятся новые, удобные функции.
В пресс-службе банка сообщили, что для проведения транзакции теперь достаточно 1 клика, вместо пяти.
"Сегодня" ранее писали, что мошенники придумали новый способ красть банковские данные через мобильные телефоны.
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