После ухода из "Нафтогаза" Зеркаль пошла в Минэнерго бороться с Nord Stream 2

Советник министра энергетики получила заверения ЕС, что там не поддерживают российский проект

Лана Зеркаль / Фото: Facebook

После увольнения из НАК "Нафтогаз Украины", где дипломат и юрист-международник Елена Зеркаль занимала должность советника главы правления, она уже получила должность советника министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Она приняла участие в онлайн-встрече Галущенко с еврокомиссаром Кадри Симсон, на которой было подтверждено стратегическое энергетическое партнерство Украины с ЕС и обсуждалось выполнение Плана реализации Меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству Украины с ЕС.

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Заместитель министра энергетики по европейской интеграции Ярослав Демченков, министр энергетики Герман Галущенко и советник министра Елена (Лана) Зеркаль / фото Министерства энергетики Украины

На встрече стороны уделили внимание российскому газопроводу "Северный поток – 2" (Nord Stream 2). Еврокомиссар подтвердила, что позиция европейской стороны является неизменной в этом вопросе: "Северный поток – 2" не выполняет функцию диверсификации поставок газа, а ЕС не поддерживает реализацию этого проекта".

Напомним, Зеркаль в январе-2020 пришла в НАК, где и возглавила работу и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных дел "Нафтогаза" против России. Она помогла отсудить у "Газпрома" почти 3 млрд долларов.