Порт Южный и "Метинвест" подписали контракт о перевалке 1,2 млн тонн груза – Кубраков

"Метинвест" будет обеспечивать полноценную загрузку мощностей порта / Фото: Facebook

Во вторник, 1 июня, между ГП "Морской торговый порт "Южный" и компанией "Метинвест" был подписан контракт, в рамках которого горно-металлургическая компания обязуется перерабатывать через государственный грузовой порт минимум 1,2 млн тонн грузов в месяц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Метинвест" будет обеспечивать полноценную загрузку мощностей порта перевалкой железорудного сырья. Кроме этого, договоренность зафиксировала рост ставки перевалки на 33%: с 4 до 5,3 доллара за тонну.

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"Большие контракты с крупнейшими украинскими и международными компаниями – то, что позволяет государственным портам стремительно развиваться. Мы ожидаем, что подобных соглашений будет становиться больше, ведь для государства – это увеличение поступлений в бюджет, а для частных компаний – рост качества сервиса", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Как сообщалось ранее, из-за того, что государственный порт Южный остановил перевалку руды, целый ряд компаний понесут серьезные убытки. В частности, "Укрзализныця" потеряет до 3 млн тонн грузов.