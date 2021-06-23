Попытки НКРЭКУ сохранить импорт тока из России и Беларуси едва не лишили страну 200 млн грн, – нардеп

В то же время Валентин Наливайченко подчеркнул, что запрет на импорт тока из РФ и Беларуси действует лишь до 1 октября 2021 года

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Позитивный эффект от остановки импорта электрической энергии из России и Беларуси за месяц составил 200 млн грн. Об этом сообщил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, пишет "Znaj.ua".

"Мы добились принятия соответствующего закона, заставили основного лоббиста российского импорта – тарифную комиссию НКРЭКУ – его выполнить. И уже сейчас эти 200 млн грн остались в украинской экономике. Не были отправлены в страну-агрессор и режиму Лукашенко на финансирование гибридной войны против Украины", - подчеркнул нардеп.

Он подчеркнул, что запрет на импорт тока из России и Беларуси действует лишь до 1 октября 2021 года.

"Поэтому сейчас наша главная задача – заставить чиновников НКРЭКУ полностью остановить закупку тока до тех пор, пока украинская энергосистема не будет интегрирована в единую энергосеть Европейского Союза. Над этим и работаем! Это отвечает нашим национальным интересам", - добавил экс-глава СБУ.

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Напомним, 26 мая НКРЭКУ приняла решение ограничить импорт всего на 4 месяца, вопреки требованиям закона, который предусматривает запрет как минимум до конца 2021 года.

Временное решение комиссии раскритиковали народные депутаты, требуя полного запрета. Также за полный запрет импорта выступило Минэнерго.

С начала 2021 года Украина импортировала из России и Беларуси 700 млн кВт·час на сумму более 1 млрд грн. Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности НЭК "Укрэнерго" 2020 год закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.