Помощь на словах? Как ЕС поддерживает Украину, финансируя агрессора

ЕС все еще платит России за энергоресурсы, финансируя этим войну / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сразу после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, западные страны объявили о санкциях в отношении РФ за ее действия. В частности, страны ЕС осудили российскую агрессию и заявили о всесторонней помощи Украине. Также остро встал вопрос о зависимости Европы от российских энергоресурсов и торговле ими с РФ.

Европа делает шаги по поддержке Украины, в то же время в течение первых 40 дней войны РФ заплатила 37 млрд евро за энергоресурсы. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Европа софинансирует войну против Украины

"37 млрд евро для РФ за энергоносители в течение первых 40 дней смертоносной войны в Украине. Таков, к сожалению, объем участия европейских партнеров в софинансировании войны", – написал Подоляк.

Он отметил, что Украина имела и имеет гораздо меньшие объемы оружия, чем Россия. Кроме того, украинцы вынуждены противостоять россиянам, постоянно получающим платежи за энергоресурсы, которые впоследствии направляются на финансирование дополнительных поставок ракет и снарядов на поля боя.

Санкций недостаточно

Подоляк отметил, что Европа помогает Украине, вводя санкции против агрессора, однако они, по мнению Подоляка, недоработаны. А это стимулирует россиян к еще большей агрессии против Украины.

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"Нет реального отключения от SWIFT ключевых российских банков, нет тотального ареста имущества членов правящей партии "Единая Россия", нет прямого и косвенного эмбарго на энергоносители", – подчеркнул Подоляк.

Сколько на самом деле россиян попали под санкции за войну против Украины

Ранее "Сегодня" писали, что через месяц от вторжения РФ в Украину только 2379 граждан Российской Федерации попали в мировые санкционные списки.

За все преступления России в Украине только 0,000002% населения РФ попали под санкции.

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Физическим лицам под этими санкциями запрещены любые банковские транзакции, передача имущественных прав, а все активы, включая движимое и недвижимое имущество, заморожены.

Кто именно и в каких странах попал под такие ограничения, читайте в нашем материале.

Также мы рассказывали, какую схему придумал европейский нефтегигант Shell, чтобы покупать российскую нефть несмотря на публичный отказ от нее, и какие страны помогают РФ обходить ограничения и поставлять из-за границы подсанкционные товары.