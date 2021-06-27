Получить пенсию в 60 лет. Украинцев предупредили об увеличении трудового стажа

К 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет трудового стажа

Украинцам увеличат трудовой стаж для выхода на пенсию. Коллаж: "Сегодня"

Украинцев ожидает увеличение необходимого трудового стажа для выхода на пенсию. К 2028 году для того, чтобы уйти на пенсию в 60 лет, необходимо будет иметь 35 лет официального стажа.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает "Радио Свобода".

"В 2028 году это будет такая норма – 35 лет стажа, если ты хочешь пойти в 60", - сказала она.

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Напомним, согласно графику повышения пенсионного возраста, с 1 апреля в Украине изменились требования к минимальному стажу, который дает право на пенсию.

Пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше). При этом стаж должен составлять не менее 28 лет. Тем, кто выходит на пенсию в следующем году, нужно будет иметь уже 29 лет стажа.

Также сообщалось, что украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст.