Польша предлагает огромные скидки: как украинцам экономить при покупке в Auchan, Lidl и Biedronka

Карточки лояльности могут сэкономить каждому немаленькие суммы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Вопрос, как выгодно приобрести тот или иной товар, где можно больше сэкономить и т.д., интересуют, наверное, каждого из нас. А когда дело касается зарубежных магазинов, не все знают, как правильно и выгодно это сделать.

Так что "Сегодня" расскажет вам, как украинцам сэкономить свои деньги в Польше с помощью карт лояльности.

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Рассмотрим на примере трех популярных сетей: Auchan, Lidl и Biedronka.

Программа лояльности Auchan

Программа лояльности Auchan называется Skarbonka. Ее участником может стать любое дееспособное лицо, достигшее 18-летнего возраста и не являющееся предпринимателем.

Для того чтобы воспользоваться выгодными предложениями, стоит попросить пластиковую карту на кассе или зарегистрировать ее онлайн, или активировать мобильное приложение сети, где есть опция "Создать карту лояльности".

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В этом же приложении можно зарегистрировать имеющуюся полученную на кассе карту.

Огромным преимуществом является то, что часто в рекламных газетках сеть предлагает существенные скидки исключительно владельцам карты.

Среди других плюсов:

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накопление баллов во время каждых покупок, использовать которые можно хоть на следующий день, однако оплатить ими нельзя алкоголь, табак, фармацевтические товары, прессу, и сбережения от 0,5% до 1,5% на карточку;

на карточку; дополнительные скидки для пенсионеров;

возможность сэкономить до 250 злотых в течение месяца, имея скидку 5% на все покупки из Kartą Dużej Rodziny;

неограниченный срок возврата товаров, не подошедших (в пределах, разрешенных законодательством).

Программа лояльности Lidl

Программа лояльности Lidl интересна тем, что она не предполагает наличие физической пластиковой карты. Для того, чтобы стать участником Lidl Plus, нужно только загрузить одноименное мобильное приложение.

Преимущества участия в программе:

возможность получить купоны со скидками, активировать которые нужно в самом приложении;

возврат товаров в течение 30 дней, если те не подошли (речь идет о промтоварах);

возможность выиграть дополнительные купоны со скидками с помощью виртуальной скретч-карты (zdrapkę), которая появляется после каждого сканированного приложения.

Программа лояльности Biedronka

Получить карту сети можно либо на кассе (для этого следует указать номер полученной карты, а также ее PIN-код (его дают вместе с картой), польский номер телефона и имя) либо зарегистрировав ее онлайн.

Однако есть одно "но": формально воспользоваться такой возможностью могут только жители Польши, украинцы же, желающие получить карту, могут указать действительный адрес проживания (например, друзей или родственников). Поскольку туда компания посылает подарочные сертификаты, призы и т.д.

Программа лояльности Biedronka дает возможность не только получать. подарки от компании (календари, тематические альбомы) или скидки при покупке, но и, с помощью мобильного приложения, оплачивать свои покупки через BLIK без использования кода, а также узнать актуальную цену выбранного товара, отсканировав его штрихкод.

Из Киева в Варшаву за 4 часа

Украина и Польша в ускоренном порядке запустят скоростное сообщение между Киевом и Варшавой. На проект выделят около 1,2 млрд долларов.

Время в пути по этому маршруту составит около 4-х часов.

Действия по реализации проекта, как сообщало Министерство инфраструктуры, Украина и Польша синхронизировали еще до войны. Да и вообще говорят об этом еще с 2019 года, с тех пор как анонсировали запуск скоростного железнодорожного маршрута Киев – Львов – Варшава – Берлин.

Напомним, что с 1 июля украинские переселенцы смогут путешествовать только на общих условиях, без права на бесплатный проезд поездами РКР Intercity.

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