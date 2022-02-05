Украина не соперник! Сколько медсестрам платят в Польше и Германии

Какие зарплаты у медсестер в Польше, Германии и Украине / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Соблазн заработать больше, шанс реализоваться лучше и получить международный опыт побуждают украинских врачей, медсестер выезжать на заработки за границу. А вслед за заработками и полная миграция.

"Сегодня" узнали, сколько же медсестры зарабатывают в Германии и Польше и сравнили с ситуацией в Украине. В этом нам помогла представительница Jooble Елена Кирильевнина.

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В комментарии изданию эксперт отметила, что трудоустройство в страны ЕС обычно официальное, а это в свою очередь является гарантией социального и медицинского страхования, а также всех предусмотренных законом выплат. Рассмотрим на примере Германии.

Медсестра/медбрат в Германии

По словам Елены Кирильевниной и данным Jooble, в среднем медицинскому персоналу предлагают 3000 евро. Если говорить именно о медсестрах, то их заработная плата колеблется от 2200 евро до 2800 евро. Этот показатель варьируется в зависимости от опыта кандидата, знания языка, рабочего графика или региона, где предлагают работу.

Среди основных требований, которые указывают работодатели в вакансиях:

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наличие медицинского образования (медицинская сестра, фельдшер);

официальный опыт работы – желательно от 1 года;

знание немецкого языка, подтвержденное международным сертификатом (на уровне минимум В2).

Вакансии для украинских врачей в Германии также встречаются, но не часто, поскольку на такие должности принимают преимущественно кандидатов из Германии или других стран ЕС. В целом запрос на медперсонал растет постоянно, и в последнее время этот тренд еще больше увеличивается.

Учитывая, что трудоустройство официальное, работодатели предлагают социальное и медицинское страхование, а также все предусмотренные законом социальные выплаты. В некоторых вакансиях работодатели также указывают, что у них предусмотрены стипендии для работников, обычно не больше 300 евро.

Медсестра/медбрат в Польше

В среднем медсетрам в Польше предлагают 24-25 тыс. грн. Бывают вакансии, которые предлагают и до 3 тыс. долларов. Конечно, для такой работы требуется широкий спектр умений, навыков, в общем-то опыта.

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На примере одного из таких предложений рассмотрим требования, которые выдвигает работодатель. В этом случае работа во Вроцлаве (отметим, что этот город предлагает большое количество вакансий) с заработной платой 24000-35000 грн и официальным трудоустройством. Среди требований:

диплом медсестры (работодатель замечает, что не фельдшер или акушерка);

медсестры (работодатель замечает, что не фельдшер или акушерка); опыт за последние 5 лет три года;

за последние 5 лет три года; знание польского языка на разговорном уровне;

на разговорном уровне; умение вести бумажную документацию.

Представительница Jooble Елена Кирильевнина также отметила, что большинство вакансий размещают кадровые агентства. Часто они готовы помогать с рабочей визой и обеспечить переезд кандидата. Кроме этого, агентства предлагают кандидатам поддержку в вопросе проживания в первые месяцы, курсы повышения квалификации или языковые курсы для улучшения языка.

До обещанной зарплаты далеко

Напоследок сравним, чем отличаются условия труда в вышеупомянутых странах и Украине. Отметим, что украинским врачам и младшему медицинскому персоналу обещали поднять зарплату с 2022 года на 500 и 300%.

Согласно постановлению Кабмина, минимальная зарплата для специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием должна быть не менее 13 500 грн.

Однако на сайте Государственного центра занятости можно найти свежие вакансии в государственных медучреждениях, но предлагаемые зарплаты гораздо ниже обещанных.

Суммы варьируются от 6500 до 7000 грн в зависимости от области страны. Больше всего предлагают в столице, некоторые зарплаты доходят до 8-10 тысяч грн.

В частных больницах ситуация, конечно, лучше. В зависимости от города и уровня клиники младшим медсестрам предлагают от 8 до 15 тыс. грн.

Самые маленькие зарплаты в Украине

Согласно с данными сайта grc.ua, меньше всего в Украине получает административный персонал, средняя зарплата составила около 10 тыс. грн.

Далее в рейтинге низких доходов:

рабочие (11 900 грн);

начинающие сотрудники (12 161 грн);

сотрудники в сфере медицины (13 047 грн);

сфера туризма и ресторанного бизнеса (13 198 грн).

Напомним, упростив процедуру трудоустройства, Польша увеличила количество въездов трудовых мигрантов, в том числе и украинцев.

Ранее мы рассказывали реальные истории украинских врачей, судьба которых забросила работать в Германию.