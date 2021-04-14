Вкладчики Ощадбанка могут потерять 100%-ную гарантию от государства

Государственную компенсацию на случай банкротства банка собираются ограничить до 200 тыс. гривен. Такое возмещение гарантирует ФГВФЛ

Государственную гарантию на полный размер вкладов в Ощабанке собираются отменить. Госбанк планируют сделать участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Таким образом, государство будет гарантировать компенсацию депозитов физлиц в Ощадбанке только в сумме до 200 тыс. гривен, как в других финучреждениях.

Такое решение поддержал Кабинет министров, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Теперь предложение отправят на рассмотрение в Верховную Раду.

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Напомним, ранее украинские власти предлагали увеличить сумму гарантирования вкладов до 600 тысяч гривен. Однако Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал поднял планку только до 300 тысяч гривен.

Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк настаивают на том, что все украинские банки должны быть участниками Фонда гарантирования вкладов. О том, чтобы сделать Ощадбанк членом ФГВФЛ говорили еще с 2018 года.