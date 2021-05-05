Покупатели в дефиците. Продавцы одежды и обуви после локдауна установили огромные скидки

Украинцы привыкли экономить на новых нарядах. Из-за этого торговцы оказались в трудном положении, и улучшения не предвидится

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Торговые центры, вещевые рынки и магазины заработали в Украине после почти четырехнедельного локдауна. Но не все – из-за убытков некоторые вообще не открылись. Из-за новой привычки украинцев экономить на одежде и обуви покупателей стало куда меньше. Немногочисленных клиентов приманивают скидками до 50%, порой даже себе в убыток. И прогнозы для продавцов – пока что не радужные, говорится в сюжете "Сегодня".

Наша корреспондентка Дарина Добровольська побывала на рынках и в торговых центрах, чтобы узнать, как сейчас обстоят дела.

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На раскладках на базаре – разнообразная одежда и обувь, а покупать ее почти некому – торговцев на рынке в несколько десятков больше, чем покупателей. Новый товар сюда не завозят уже давно, хотят продать хотя бы то, что осталось. К примеру, продавщица обуви Рита Иманова от безысходности делает скидки почти на 50%, из-за чего выходит в минус.

"Вот обувь по 1000-1700 грн, есть по 800-1500 грн. Очень большие скидки делаем, почти в половину, чтобы только купили", – жалуется Рита.

В торговых центрах ажиотажа больше. Крупные сети распродают старые коллекции. Но новый товар завезли еще не везде. Изрядно поощряют покупателей украинские бренды – предлагают скидки на 20-50%. Причины те же, что у их коллег с рынка – лишь бы продать.

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Экономисты убеждены: это не последние убытки предпринимателей в 2021 году.

"Учитывая, что мы точно провалили вакцинацию населения и не завершим ее в этом году, можно с уверенностью сказать, что будет новый локдаун в конце осени, а потом еще и весной следующего года", – считает экономист Борис Кушнирук.

Опрошенные "Сегодня" покупатели признаются: стали приобретать меньше нарядов. Например, вместо двух пар обуви или брюк на сезон покупают одну пару. Поэтому маркетологи советуют продавцам закупать одежду в меньшем объеме и не спешить с заказом осенних коллекций.

Напомним, экономить на одежде и обуви в карантинные времена начали не только украинцы – по всему миру люди переходят на осознанный шопинг. Мы разобрались, что это такое и как стильно одеваться за копейки.