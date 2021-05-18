Пока одни умирают на фронте, другие торгуют током со страной-агрессором, – Фарион

"Если бы мы прекратили торговлю со страной-агрессором, мы давным-давно бы выгнали войну", – считает экс-депутат

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Бывший народный депутат Ирина Фарион (ВО "Свобода") раскритиковала импорт российской электроэнергии и заявила, что война со страной-агрессором давно бы закончилась, если бы вовремя была остановлена торговля, в том числе током.

"Я категорически против, это должно быть закрыто. Если бы мы прекратили торговлю со страной-агрессором, мы давным-давно бы выгнали войну. А то один умирает за Украину, другой в это время торгует", – заявила Фарион в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Она подчеркнула, что Украина должна полностью отмежеваться от страны-агрессора, в том числе физически с помощью стены на границе.

Напомним, Украина начала импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт·час на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорта тока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

Несмотря на заявления президента Владимира Зеленского и главы правительства Дениса Шмыгаля, поставки до сих пор продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЭКУ, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.