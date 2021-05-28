Подорожание проезда в киевском метро: сколько платят в других странах

Самое старое метро – самое дорогое, а в некоторых странах проезд – не дороже 4 грн в переводе на наши деньги

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Проезд в киевском метро в скором времени подорожает. Власти уже не скрывают, что это произойдет. Но точную дату и новую стоимость проезда пока не называют, ссылаясь на то, что нужно посчитать себестоимость поездки и сформировать обоснованную цену.

В метрополитене утверждают, что себестоимость одной поездки сейчас – выше 21 грн. Мол, тариф не пересматривали с 2008 года, а за это время выросли зарплаты, подорожали детали и энергоносители.

Казалось бы, аргументы метрополитеновцев логичны. Но обоснование тарифов у нас обычно остается тайной за семью печатями. Поэтому мы решили просто сравнить стоимость проезда в киевском метро с ценами в других странах.

/ Фото: Сегодня

Самые дешевые "подземки"

Киевское метро – действительно одно из самых дешевых. Однако есть и дешевле. Самым доступным считается метро в столице Северной Кореи – Пхеньяне. В переводе на гривню проезд там стоит всего 15 наших копеек (5 вон). И это при том, что северокорейское метро считается одним из самых глубоких – есть станции, построенные на 120 метров ниже поверхности земли. А это недешевые технологии, требующие больших денег из бюджета. Но ситуацию в этом диктаторском государстве с закрытой плановой экономикой вряд ли можно сравнивать с другими странами.

Метро в столице Аргентины – Буэнос-Айресе – тоже доступное: 12,5 песо, или 3,64 грн.

Вагоны 1930-х годов в Буэнос-Айресе (фото из Википедии).

Отчасти эту дешевизну можно объяснить состоянием подземки. Считается, что в Буэнос-Айресе самые старые в мире вагоны метро, еще 30-х годов. А еще несколько лет назад там можно было увидеть раритетные деревянные вагоны, выпущенные еще в 1910-х годах, когда только открылась подземка (кстати, первая в Латинской Америке). Однако станции довольно современные и ухоженные.

Примерно столько же – 3,64 грн, или 10 рупий – стоит проезд в делийском метро (Индия). И такая цена, вероятно, также считается экономически обоснованной.

Метро в Дели (фото из Википедии).

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Метро "для богатых"

Самое дорогое метро – это самое старое в мире метро: в Лондоне (1863 год). Разовый билет в нем стоит 4,90 фунтов стерлингов, или около 155,11 грн. На вопросы туристов, почему так дорого, англичане отвечают: в отличие от других стран, лондонское метро не субсидируется правительством. То есть фактически находится на самоокупаемости.

Метро в Лондоне (фото из Википедии).

При этом лондонское метро ругают за грязь. Хотя самым грязным и неухоженным считается метро Нью-Йорка, проезд в котором почти в 7 раз дороже, чем в киевском.

Метро в Нью-Йорке (фото из Википедии).

Дорогие, по мировым меркам, также метрополитены в шведском Стокгольме (118,9 грн, или 36 шведских крон) и в столице Дании – Копенгагене (121,81 грн, или 27 датских крон). В частности, "подземка" в Копенгагене – одна из самых молодых в мире. Она открылась только в 2002 году, а сейчас насчитывает уже около 40 станций. В поездах этого метро нет водителей. Вся система полностью автоматизирована.

Оплата строительства ведется фактически тоже за счет пассажиров. В Украине, отметим, деньги на строительство выделяются из бюджета.