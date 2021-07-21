Под главой НБУ зашаталось кресло – на Западе заговорили о скорой отставке Кирилла Шевченко

Национальный банк переживает один кадровый скандал за другим, и это плохо сказывается на переговорах с МВФ

Кириллу Шевченко грозит отставка. Но это не точно / Фото: Getty Images, НБУ, kirillshevchenko.com

После серии кадровых перестановок в Национальном банке Украины (НБУ) главу регулятора Кирилла Шевченко могут отправить в отставку. Главная проблема заключается в том, что кадровые скандалы осложняют переговоры Украины с ключевым кредитором – Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщило британское международное издание Financial Times, ссылаясь на два источника в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

"Два близких к Зеленскому лица сообщили, что существует риск замены Шевченко", – пишет FT.

Стратег по вопросам суверенного долга развивающихся стран в BlueBay Asset Management и специалист по Восточной Европе Тимоти Эш после этого поставил под сомнение репутацию Шевченко на посту в НБУ. Эш считает, что независимость Нацбанка стала значительно слабее за год, который Шевченко возглавляет НБУ.

Кадровые проблемы НБУ

3 июля 2020 года Верховная Рада уволила с должности главы Нацбанка соратника Валерии Гонтаревой Якова Смолия. 16 июля главой Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.

Летом 2021 года из НБУ начали массово увольняться руководители департаментов. В частности, решила уволиться целая команда руководителей Департамента лицензирования – они заявили, что НБУ далеко отошел от стандартов, что чревато откатом реформ в банковской сфере.

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Через пару дней о своем решении завершить работу в НБУ заявил и директор Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук. Также уволился директор Департамента выездных проверок Денис Новиков. Кроме того, с должности замглавы НБУ ушел Дмитрий Сологуб, который работал в НБУ еще со времен каденции Гонтаревой.

Транш МВФ под вопросом

Украина находится в 18-месячной программе МВФ stand-by, которую утвердили 9 июня 2020 года. Программа рассчитана на 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долл.), но Киеву пока удалось получить только 2,1 млрд долл. первого транша.

13 февраля 2021 года миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решения о пересмотре программы stand-by. Теперь ведутся переговоры о новом пересмотре программы. После него решение о транше будет принимать Совет директоров МВФ.

При этом многие аналитики допускают, что Украина в 2021 году, скорее всего, уже не получит транш по программе stand-by. Действие программы скоро подойдет к концу, процесс утверждения транша довольно длительный. Кроме того, в конце июля Совет директоров МВФ традиционно уходит на каникулы. Парламент принимает необходимые для сотрудничества с Фондом законопроекты, но серьезного прорыва в выполнении "маячков" пока не наблюдается.

Однако Украина получит 2,7 млрд долл. от МВФ в рамках новой инициативы Фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования. Это не кредит, а безвозвратная помощь. Деньги помогут Киеву пройти пик выплат по госдолгу в сентябре-2021.