Почему Украина потеряла за год 900 млн долларов инвестиций? В SCM дали ответ

Запутанная налоговая система и недейственные суды порождают безнаказанность и нерыночные условия для тех, кто работает честно

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Почти 900 млн долларов – столько инвестиций потеряла Украина в прошлом году. Сокрушительный удар экономике нанесла эпидемия. Но эксперты говорят: иностранцы отказываются вкладывать в нас деньги, потому что не доверяют. Пугает коррупция. Преодолеть ее помогут... цифровые технологии.

Не нужно будет давать взятки чиновникам, если все перевести в автоматический, цифровой режим, говорят эксперты. Чем больше услуг можно будет получить через электронные порталы, тем меньше люди будут требовать взяток. Невыгодно вести бизнес и из-за запутанной налоговой системы и недейственных судов. Следствие всего этого – безнаказанность и нерыночные условия для тех, кто работает честно.

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Директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко говорит:

"Должна заработать украинская судебная система. К сожалению, в украинские суды очень мало верят и обычные украинцы, которые с ними сталкиваются, и малый бизнес, и средний бизнес. И ровно те же проблемы у больших инвесторов. Если наказания нет, то и законы не соблюдаются".

Напомним, ранее Наталья Емченко объяснила, почему в Украине возникает периодическое увеличение налогов в госбюджет.

Также говорилось, что директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM объяснила, что создание конкурентного рынка позволит победить коррупцию.