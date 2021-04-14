По схеме Войцеховского: что застройщик скрывает от инвесторов

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Дом на берегу Днепра – классическая мечта украинца. Желательно, чтобы недвижимость находилась подальше от городской суеты. Например, за 30 км от Киева – в Козине. Там планируют возвести коттеджный городок Marina Club. В планах – сделать райский уголочек у реки: со SPA, причалом и охраняемой территорией на 13 участков. Только вот разрешение на стройку где-то потерялось. Приватизировать местную землю запрещено – это водоохранная зона, пишет "УНИАН". Зачем же застройщик ООО "Лотос" нарочно умалчивает о проблемах с документацией? Смахивает на очередную строительную аферу, вдохновленную "успехами" компании "Элита-Центр".

Что не так с Marina Club?

Территория между Киевом и Козином – популярная тема для судебных разбирательств. Местность запрещено приватизировать. В 87 статье Водного кодекса Украины сказано, что такие водоохранные зоны находятся в коммунальной и государственной собственности. Берега должен покрывать натуральный травяной покров, а не элитный коттеджный поселок. Неудивительно, что отдел градостроительства и архитектуры Обуховской РГА Киевской области не дал ООО "Лотос" разрешения на стройку.

Застройщик обжаловал решение через Верховный суд Украины, но тот отказал в удовлетворении иска. Информация об упомянутых разбирательствах находится в открытом доступе – в Едином государственном реестре судебных решений. Видимо, цена на проблемную землю оказалась ниже – и застройщик воспользовался возможностью. Теперь "Лотосу" осталось по-быстрому "сплавить" территорию с бонусом для покупателей. Вместо отдыха в элитном коттедже и водных процедур – судебные тяжбы, переданные по наследству.

Еще один спорный момент – размер территории. Незаконное составление плана местности давно расследует прокуратура. "Лотос" заявляет о 13 участках, однако те выделялись хаотично и наслоились друг на друга. Более того – оказалось, часть домов уже "раскупили". Причем на 40 сотках, которыми владеет третье лицо. Информация о другом владельце находится в Публичной кадастровой карте Украины.

Нездоровое соседство

Вместо чудного берега с причалом покупателей ждет слегка другой вид – на вирусологическую инфекционную клинику по разработке вакцин и лечению тяжелых случаев COVID-19 и других заболеваний. Именно такая постройка запланирована у владельца прилегающего участка. Вряд ли эта новость порадует потенциальных инвесторов, мечтающих о чистом воздухе на безопасном расстоянии от "красных зон". Разумеется, в списке преимуществ КГ Marina Club нет пункта "Биологическая опасность в пешей доступности". Зачем говорить о таком инвесторам, которые даже коттеджей не дождутся?

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Ожидание VS реальность

Как и полагается каждому застройщику, ООО "Лотос" красиво обещает. А для манипуляции эмоциями покупателей использует компьютерные модели будущего КГ. На бумаге Marina Club действительно выглядит элитно: SPA, причал, живописные пейзажи. Правда, осуществление грандиозных планов застройщика невозможно из-за глубины и ширины канала реки. А еще близость к Днепру подвергает жителей опасности: оползни и наводнения оставят, в лучшем случае, без недвижимости. При условии, что коттеджи вообще появятся.

Первые иски

Наглость и беспечность ООО "Лотос" уже вызывает вопросы у инвесторов и общественных организаций. Например, "Центр Стратегических и Оборонных Исследований" подал иск, касающийся двух участков в центре коттеджного городка. Причина – уже упомянутый водоохранный статус территории. Напоминаем: такая земля – исключительно общественная собственность. Однако закон Украины не помешал ООО "Лотос" захватить территорию. Глава организации Иван Михайлович Базарко заявляет, что иск – только начало. Грядет полноценное расследование земельного рейдерства.

Кто стоит за ООО "Лотос"?

В контексте Marina Club вездесущий "русский след" – не шутка. Корни "Лотоса" ведут к российскому миллиардеру Дмитрию Аркадьевичу Буряку. Очередной выходец из 90-х начинал с сетевого бизнеса, в 2000-х перешел на выпуск биодобавок и газировки, а затем переключился на строительство в Украине. В 2006 году бизнесмен купил часть компании First Ukrainian Development, которую затем переименовал в DeVision. Именно она строила гостиницу Riverside Plaza в центре Киева, но проект заморозили. Затем был другой коттеджный городок – ZaSpaGolf в Конча-Заспе. Он также остался в планах – из-за низкого спроса. Теперь настал черед КГ Marina Club. С учетом предыдущих "достижений" Буряка, предсказать будущее проекта не так уж и сложно.

Где-то мы это уже видели…

Все новое – давно забытое старое. Хотя сложно выбросить из памяти легендарную махинацию "Элита-Центра". Тысячи человек, потерявших свыше 400 миллионов гривен, точно запомнили аферу другого российского бизнесмена – Александра Шахова. Еще один классический случай обманной застройки – "Укогруп" Анатолия Войцеховского. Тогда без вкладов остались 15 000 человек, часть которых сейчас живет в недоделанных домах. Этот "герой" также скрылся в неизвестном направлении.

Примеров много. "Днепровские башни", ЖК "Фундуклеевский", ЖК "Три богатыря" – только часть легендарных недостроев. По идее, опыт прошлого должен был сделать людей осторожнее. Увы, красивые чертежи с заманчивыми картинками будущих коттеджей напрочь отбивают здравомыслие. "Лотос" не стесняется использовать старые методы. Банально, но эффективно.

Как "демонтировать" аферу

Потенциальным инвесторам достаточно оторвать глаза от заманчивых картинок. Все факты мошенничества – налицо. Вернее, на документацию – незаконную, поддельную, а чаще всего – попросту отсутствующую. Очередной российский олигарх Дмитрий Буряк уже не впервые устраивает в Украине стройку, которая сворачивается еще на стадии планирования. Однако в этот раз незаконные моменты в комбинации с наглым обманом покупателей быстро эскалировали ситуацию. Первые иски уже в суде.

Чья же возьмет? Вопрос открытый. Но одно ясно точно: стройка КГ Marina Club – не просто риск для средств вкладчиков, а угроза экологии крупной водоохранной зоны.