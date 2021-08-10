Планы Минэнерго остановить ремонты сетей для снижения тарифа разрушат энергосистему, – ассоциация

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Намерение правительства снизить тарифы на электроэнергию на 24 коп./кВт·ч путем сокращения расходов на ремонты линий электропередачи будет иметь катастрофические последствия для работы энергетической системы.

Об этом заявил исполнительный директор ассоциации "Умные электросети Украины" Александр Баранюк в эфире "Україна 24", информирует "РБК-Украина".

"Кабмин не может принять решение (снизить тарифы на электроэнергию, – ред.), поскольку оно несет угрозу надежности и качеству работы украинской энергосистемы", – заявил Баранюк.

Он отметил, что последствия будут очень серьезными перед отопительным сезоном, правительству необходимо воздержаться от необдуманных шагов.

"Все это в итоге ставит под угрозу интеграцию Украины в Европейскую энергосистему, поскольку одним из ключевых условий ее – это обособление деятельности, связанной с системой передачи и распределения от деятельности по производству и торговле", – добавил Баранюк.

Напомним, Министерство энергетики предложило уменьшить тарифы для населения на 24 коп./кВт·ч, что приведет к уменьшению платежек для большинства населения в среднем на 20-30 грн.

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Уменьшить тарифы предлагается путем резкого сокращения затрат на ремонты оборудования и линий электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт·ч при рыночной цене свыше 4 грн/кВт·ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы. За счет отказа от ремонтов электросетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн/кВт·ч.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняла решение о введении в стране RAB-регулирования. Цель – увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.

В 2021 году инвестиции в электрические сети выросли на 30-40%.