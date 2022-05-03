План экономического обновления Украины: что должно изменить нашу страну до неузнаваемости

План экономического обновления Украины базируется на девяти основных принципах / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Боевые действия на востоке и юге Украины продолжаются, но уже сейчас большинство стран-партнеров не сомневается в итоговой победе нашего государства в войне с Россией. Пока мир готовит свой "План Маршалла", украинские экономисты тоже не сидят сложа руки.

На этой неделе в парламенте был представлен документ под названием "План экономического обновления Украины", который базируется на девяти основных принципах. "Сегодня" вместе с экспертами разобрались в его сильных и слабых сторонах.

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Что предлагают на Банковой

В среду второго мая в парламенте был представлен документ совместного авторства Офиса президента и правительства под названием "План экономического обновления Украины". По словам, главы ОП Андрея Ермака, он базируется на девяти ключевых принципах:

Полный доступ к рынкам ЕС и Большой семерки . Великобритания и страны Евросоюза уже объявили об отмене импортных пошлин на украинские товары. Политики ожидают аналогичные шаги на встречу Украине со стороны правительств США, Японии, Канады.

. Великобритания и страны Евросоюза уже объявили об отмене импортных пошлин на украинские товары. Политики ожидают аналогичные шаги на встречу Украине со стороны правительств США, Японии, Канады. Получение статуса кандидата, а затем полноправное членство в ЕС. Правда, на это уйдет несколько лет.

Правда, на это уйдет несколько лет. Построение экономики на принципах дерегуляции и либерализации .

. Настройка логистических маршрутов в западном направлении .

. Переход от экспорта сырья к переработке в отраслях, которые дают наибольшую экспортную выручку . Особое внимание будет уделяться сельскому хозяйству и металлургии.

. Особое внимание будет уделяться сельскому хозяйству и металлургии. Развитие отечественного ВПК. Речь идет не только о закупке оружия, но и производстве, в том числе за счет трансфера военных технологий.

Речь идет не только о закупке оружия, но и производстве, в том числе за счет трансфера военных технологий. Самодостаточность в энергетике будет достигаться увеличением добычи собственного газа и развитием атомной энергетики. В правительстве уверены, что за 3-5 лет вполне реально получить энергетическую независимость.

В правительстве уверены, что за 3-5 лет вполне реально получить энергетическую независимость. Климатическая модернизация . Создание новых объектов в разных отраслях промышленности должно учитывать принципы "зеленой экономики".

. Создание новых объектов в разных отраслях промышленности должно учитывать принципы "зеленой экономики". Локализация не менее 60%. В обновлении Украины будут задействованы украинские компании и производители. По замыслу политиков, это даст толчок экономике, создаст новые рабочие места, оживит предпринимательскую активность.

Не все зависит от нас

План, написанный на Банковой, выглядит долгосрочной стратегической инициативой, которая рассчитана на годы восстановления страны после войны. Но в нем эксперты видят ряд слабых мест.

"Если смотреть на эти девять пунктов, то, на мой взгляд, выглядят они слабовато. Дело в том, что часть из них совершенно не зависит от Украины. А часть ставят в условия зависимости от принятия решения вне Украины. Не видно вообще плана модификации экономической среды, ни слова не говорится о налоговой реформе. А либерализация и дерегуляция, о которых сказано в документе, обычно заканчивается ещё большими регуляциями и закручиванием гаек в экономике. Поэтому я пока скептически отношусь к этим пунктам", – говорит экономист Даниил Монин.

По его словам, более детально что-то сказать можно будет только после того, как будут представлены конкретные документы по реализации этих пунктов.

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Нужны долгосрочные гарантии

Правда, экономисты признают, что без доступа к рынкам развитых стран у нашей страны не получится быстро восстановить свою экономику.

"Украине крайне необходимо получить режим беспошлинной торговли с ЕС, США и странами Британского содружества. Но нам нужно добиваться, чтобы этот режим действовал не один год, как сейчас нам предоставила Британия режим беспошлинной торговли, а минимум на 5 лет. Ведь в бизнесе – это минимальный срок планирования для любого бизнеса. Если вводить такой режим на год, то на нем смогут заработать действующие предприятия, но восстановить экономику после войны за год не получится", – говорит экономист Алексей Кущ.

По его словам, режим беспошлинной торговли украинскими товарами с развитыми странами должен быть гарантирован нам на срок 5-10 лет, а лучше на 15 лет. При этом Украина должна сохранить право вводить ассиметричные пошлины.

"Нам нужно будет защищать свою экономику, поэтому нужно добиваться права введения собственных пошлин и квот. Отношения с развитыми странами должны быть не по принципу зоны свободной торговли, а у нас на какой-то период должно быть преимущество с точки зрения введения дополнительных налогов, пошлин и квот", – продолжает Алексей Кущ.

По поводу вступления Украины в ЕС, эксперт говорит, что тут нужно понимать, что политическое решение – это не спасение для экономик. Ведь Польша и Болгария – это две страны, которые вступили в ЕС, но с кардинально разными результатами для своих экономик.

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По принципу индийского танца

Что касается либерализации и дерегуляции экономики, эксперты говорят, что у нас часто это понимается совсем не так как того требует экономика.

"Слова дерегуляция и либерализация у нас стали использоваться в любой стратегии. Но нужно понимать, что таких моделей нет в развитых экономиках. Возьмем Израиль, который по количеству стартапов находится на втором месте после Силиконовой долины, я бы не назвал их экономику либеральной. Или всеми любимый Сингапур, в котором всего четыре налога. Но администрирование этих четырех налогов более сложное, чем в Украине во времена Николая Азарова", – говорит Алексей Кущ.

По его словам, в Украине чаще всего либерализация проводится в интересах крупного бизнеса, а для населения, малого и среднего бизнеса, наоборот, вводятся дополнительные ограничения.

"Однажды я услышал такое описание индийского танца – одной рукой танцовщица закручивает лампочку, а другой гладит собаку. Думаю, что в Украине дерегуляция и либерализация экономики должны идти по такому же принципу. Нужно закручивать гайки олигархическому бизнесу и создавать благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, то есть поглаживать их", – говорит Алексей Кущ.

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