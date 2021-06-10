Перевыпустили sim-карту и набрали кредитов. Набирает популярность новый вид мошенничества

В таких делах жертва даже не сразу понимает, что ее обманули. Пострадавшие остаются наедине с долгами

Пострадавший должен тысячи различным кредиторам, к которым никогда не обращался. Займы взяли без его присутствия.

Об этом рассказывает журналист "Сегодня" Евгений Назаренко.

"У меня пропала связь на телефоне, мобильная связь. Я, конечно, сначала подумал, что что-то не так с sim-картой, перезагрузил телефон, вынул-вставил карту, она не заработала", – делится Артем.

Оказалось, что в это время мошенники перевыпустили sim-карту Артема в сервисном центре мобильного оператора, сломали его соцсети и почту и пытаются взять кредит в так называемых "быстрых займах".

Мошенники работают по следующей схеме: звонят своей жертве с двух-трех номеров и, например, говорят, что ошиблись. Впоследствии идут в сервисный центр мобильного оператора, где требуют заменить sim-карту. Консультант их спрашивает два-три номера, с которыми разговаривали, и это становится основанием для замены.

Заблокировал свою карточку за полтора часа, но похитителям хватило этого времени, чтобы набрать кредитов. С тех пор Артему ежедневно по несколько раз звонят коллекторы с требованием вернуть деньги.

Заявление в полицию принимать сразу отказались. Якобы таких дел сотни тысяч и времени на них нет. Поэтому киевлянин обратился в суд, и только так дело внесли в единый реестр. Хотя именно данные от полиции могут защитить от коллекторов.

"Если бы правоохранительные органы нашли информацию, где данный номер телефона последний раз пилинговался, где непосредственно находился мобильный телефон, где непосредственно находился человек, кто непосредственно загружал документы в базу данных. Эти все сведения правоохранительные органы могут несколькими следственными действиями получить", – отмечает член ассоциации юристов Украины Станислав Борис.

Эти данные – достаточное основание в суде против коллекторов и убережет человека от выплаты не своих долгов. В киберполиции могут предоставить такую информацию, а вообще такой вид мошенничества в данный момент очень популярен. Только недавно разоблачили две таких группировки весной.

"Они путем перевыпуска sim-карт обманули граждан и завладели где-то 600 тысячами гривен. Так же в марте киберполиция разоблачила преступную группировку, которая обмануло граждан на 10 миллионов гривен", – комментирует старший сотрудник отдела киберполиции МВД Анна Селезнева.

Уберечься от такой разновидности мошенничества можно. Главное – нужно заблокировать дистанционную замену sim-карты и привязать ее к паспорту и сделать дополнительное подтверждение на все интернет-операции.

Напомним, в Киевской области задержали наглую мошенницу, которая обманула более 20 человек – присваивала золото и ценные вещи жертв.