Перерасчет субсидий идет полным ходом. Кому нужно предоставить дополнительные документы

Лично обращаться в органы социальный защиты придется далеко не всем получателям – 85% субсидиантов это не нужно

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Обновленные правила выдачи субсидий предполагают, что большинству украинцев проведут автоматический перерасчет. Речь идет о 2,5 млн домохозяйств, то есть 85% получателей помощи по оплате коммуналки. Остальным 15% придется обратиться в местные центры соцзащиты и предоставить документы лично. Список документов определяется отдельно в каждом случае.

Об этом заявил замминистра социальной политики Виталий Музыченко, говорится в сюжете "Сегодня".

"Кому нужно обратиться с дополнительными документами? Это те, кто арендуют жилье. Внутренне перемещенные лица. Домохозяйства, которым субсидия предназначалась без отдельных членов семьи. То есть там, где декларировалось, что человек зарегистрирован, но почему-то не проживает. Если говорить о количестве, то это примерно 15% от общей численности получателей субсидий", – объяснил чиновник.

К слову, срок подачи заявлений продлен до 1 октября. Однако субсидию все равно назначат с мая этого года "задним числом", а затем уже автоматически переназначат всем получателям на отопительный сезон.

Подать документы можно онлайн или в местных отделениях органов соцзащиты.

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