Перед выходными в Украине доллар подорожал

Доллар снова устремился вверх / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 17 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,67 грн;

1 евро – 31,37 грн;

1 злотый – 6,86 грн;

10 российских рублей – 3,68 грн.

Курс доллара по сравнению с предыдущим банковским днем подорожал на 2 копейки, евро же подешевел на 15 копеек. Курс злотого и российских рублей остался без изменений.

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В четверг, 16 сентября, курс доллара на межбанке стал выше на 5 копеек, тем временем евро снизился в цене на 11 копеек.

Доллар к завершению торгов стоил 26,68/26,7 грн (покупка/продажа).

Евро к закрытию торгов торговался на уровне 31,36/31,539 грн (покупка/продажа).

Как менялся курс:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.