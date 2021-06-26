Перед стартом экомодернизации нужно подсчитать экономический эффект и найти на это деньги, – эксперт

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Экомодернизация промышленности должна быть проведена только после оценки экономического эффекта и определения источников ее финансирования. Об этом заявил директор "Агентства развития Днепра" Владимир Панченко, сообщает "Главком".

"Переход на электроплавку и переход на безкоксовую технологию – он возможен. Но он возможен в условиях оценки экономического эффекта и планирования источников финансирования, как это делает ЕС", – объяснил Панченко.

Он напомнил, что в странах ЕС государства вложили в модернизацию промышленных предприятий десятки миллиардов, а сам процесс длился более 10 лет, в Украине же его хотят провести за деньги бизнеса, что нереально, поскольку у отечественной промышленности их нет.

Панченко отметил: перед стартом экомодернизации нужно четко оценить экономический эффект и объем необходимых инвестиций и определиться с источником их поступления.

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"Только после оценки экономического эффекта, только после оценки необходимых инвестиций по системе можно начинать модернизацию по схеме "боттом ап" – то есть снизу вверх, а не сверху вниз", – сказал Панченко.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко отметил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.

В то же время заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации и должна предоставить поддержку промышленности, как это делают страны ЕС.