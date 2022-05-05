Пенсию по возрасту можно получить при определенных условиях: что нужно знать украинцам

Что нужно знать об оформлении выплаты пенсий по возрасту / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Право на пенсию по возрасту получают не все украинцы. Условия для назначение выплат требуют, чтобы лицо достигло 60-летнего возраста и имело не менее 29 лет страхового стажа.

Когда и как правильно подать заявку на пенсию, рассказали в Пенсионном фонде.

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Какие документы нужны

Когда у человека появляется право на получение пенсии по возрасту, нужно написать заявление о назначении пенсии. Ее подают в любой сервисный центр Пенсионного фонда, независимо от места жительства. Также это можно сделать онлайн через сайт ПФУ.

Вместе с заявлением следует подать следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

документы о страховом стаже (трудовая книга, диплом об очном обучении, военном билете и др.);

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30.06.2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

фотография для изготовления пенсионного удостоверения;

женщины в случае смены фамилии предоставляют свидетельство о браке.

"Если заявление о назначении пенсии по возрасту будет подано в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста (например: если 60 лет исполнилось 01 марта, то трехмесячный период подачи заявления длится до 01 июня 2022 года)", – отметили в фонде.

А если человек подаст заявление позже, чем три месяца, в таком случае пенсия будет назначена с даты обращения.

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В Украине изменили правила индексации пенсий

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Украине дата ежегодной индексации пенсии 1 марта теперь зафиксирована в законе и не будет меняться каждый раз политиками.

Под ежегодную индексацию будут подпадать все категории пенсионеров, будут учитываться показатели инфляции и рост средней заработной платы. Заметьте, что раньше под ежегодную индексацию не подпадала часть категорий украинских пенсионеров.

Кроме этого, закон позволяет досрочно назначать пенсии, а именно за полтора года до достижения пенсионного возраста.

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Это касается тех людей, у которых уже есть полный страховой стаж, и трудовой договор с которыми расторгнут в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия.

Досрочно будут назначать пенсии матерям и родителям детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена ​​инвалидность.

"Сегодня" также писали, как получить пенсию в Ощадбанке, даже если вы потеряли карту, и рассказывали, кто в Украине может рассчитывать на специальные пенсии в будущем.