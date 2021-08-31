Пенсий не будет? Почему украинцам нужно начинать откладывать на старость самостоятельно – прогноз

Выплата пенсий в Украине может оказаться под угрозой / Фото: УНИАН

В Украине через 10-15 лет "с солидарной пенсионной системы платить будет нечем", поэтому сегодня украинцам нужно дать возможность откладывать на старость самостоятельно.

Как сказал экономист Борис Кушнирук в эфире "Украина 24", главными проблемами накопительной пенсионной системы являются обесценивание пенсионных сбережений, а также риск хищения средств.

"Если вы уменьшите налоговое давление на экономику и на людей, вы дадите им самим возможность накапливать. Попытки это централизованно делать государством завершатся лишь очередным хищением этих средств", – сказал экономист.

Он отметил, что в целом вера в накопительную пенсионную систему есть, однако, в украинских реалиях он относится к этому крайне скептически на ближайшие 10-15 лет.

Дополнительные выплаты осенью

В Украине с 1 октября 2021 года для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет установят минимальный размер пенсии на уровне 2500 грн. Они будут получать дополнительные выплаты в размере 400 грн.

Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:

для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастит минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;

для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).

Пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше).

Напомним, украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст: