Пенсии украинцев ждут изменения – что будет с выплатами 1 июля

Украинцев ждет повышение пенсий с 1 июля / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинцев ждет очередная индексация пенсий уже с 1 июля 2022 года.

Об этом напомнил глава Министерства финансов Сергей Марченко во всеукраинском телемарафоне.

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Это наш основной и ключевой приоритет. Каждый день мы делаем все необходимое для того, чтобы первоочередные выплаты – это пенсионные и социальные – были осуществлены", – сказал Марченко.

Как изменятся выплаты?

Новое повышение обосновано ростом прожиточного минимума и касается почти всех категорий пенсионеров.

"Будут повышены минимальные пенсии для инвалидов войны. Размер повышения составит 600 грн. Будут повышены надбавки за стаж сверх нормы, будут повышены пенсионные выплаты участникам войны и ветеранам труда, будут повышены на 80-100 грн, – рассказала ранее глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

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В связи с ростом прожиточного минимума увеличит и минимальная пенсия, хоть и незначительно – на 93 грн, до 2027 грн.

Максимальная пенсия вырастет с 19 340 до 20 270 грн (повышение составит 930 грн).

Кто может потерять пенсию?

Раньше мы рассказывали, что когда человек, который имел пенсию, получил статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах лица, то выплаты останавливаются.

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Статус считается действующим с момента, когда сведения о лице внесли в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, содержащихся в заявлении о факте исчезновения.

Однако пенсию можно возобновить, если лично обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.

"Сегодня" раньше писали, как получить пенсию украинцам из-за границы, и рассказывали, что нужно делать, чтобы получить удостоверение после назначения пенсии.