Пенсии и рынок земли нужно объединить в одну систему – Гройсман озвучил план

Политик уверен, что его предложение застрахует Украину и от массовой скупки участков, и от обнищания стариков одновременно

Владимир Гройсман призвал власть изменить пенсионную и земельную системы / Фото: AFP, Pixabay, facebook.com

Власти необходимо немедленно внести изменения в действующее законодательство и законодательные инициативы по пенсионной и земельной реформе. Дело в том, что в нынешних вариантах заложена угроза не только лишения украинцев ценного ресурса – земли, но и обнищания каждого пенсионера – нынешнего и будущего – ведь никто и ничто не гарантирует сохранения накоплений граждан. При этом обе эти системы можно объединить – в пользу государства и каждого гражданина, независимо от возраста.

Об этом заявил лидер политической партии "Украинская Стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман. По его словам, риски полной распродажи земли после 2024 года, в так же, как и риски обесценивания сбережений никто не просчитывает.

"Украинскому фермеру нужны деньги и эксклюзивное право купить землю. Далее он создает рабочие места на своей территории, нанимает работников, будет производить продукцию и поставлять ее украинцам. А что нужно будущим пенсионерам? Чтобы их накопления не сгорели и не пропали! И вот, сочетая эти две системы, можно достичь четких целей. Украина может быть экономически успешной, а украинцы – богаче", – уверен Гройсман.

Предложение Гройсмана заключается в следующем:

В случае введения накопительной пенсионной системы, в Пенсионном фонде за два года будет аккумулировано около 120 млрд грн. Это именно тот объем средств, который нужен украинским фермерам для выкупа 4,5 млн га земель, которые будут в свободном обращении.

Средства Пенсионного фонда могут предоставляться фермерам – в качестве долгосрочных и недорогих кредитов на 20 лет под 2,5 -3%. Фермер будет платить процент за пользование кредитом, развивать агросектор и село в целом, а пенсионер – получать дополнительный доход на свои сбережения и иметь гарантию их сохранности.

Государство тоже может быть привлечено – путем компенсации кредитных процентов к уровню учетной ставки НБУ.

"Поэтому есть потенциал для увеличения количества фермерских хозяйств и стабильности в пенсионной системе Украины. Вот что нужно сделать немедленно, чтобы исправить ситуацию и не приводить Украину и украинцев к катастрофе, когда исчезнет и земля, и фермерство. Я призываю власти это сделать. Если вы не сделаете – мы придем и сделаем. Время до 2024 года еще есть", – отметил Гройсман.

Напомним, с 2024 года рынок земли откроется не только для физических лиц – возможность покупать землю получат крупные компании. Несмотря на существующие ограничения на покупку участков, это, по мнению противников реформы, может привести к концентрации земель в руках крупных агрохолдингов.