Пенсии, алименты и пособие по безработице: что изменится для украинцев с 1 декабря

Рассказываем, как изменятся выплаты у некоторых украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Уже с 1 декабря украинцев ждет ряд важных нововведений, среди которых и повышение выплат некоторым категориям граждан.

Повышение пенсий

Украинцев ждет несколько этапов повышения пенсий. В связи с тем, что с 1 декабря вырастет с 6 тыс. грн до 6,5 тыс. грн минимальная зарплата, то и минимальная пенсия для украинцев старше 65 лет (со стажем 30 лет для женщин и 35 для мужчин) вырастет до 2600 грн.

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Для всех пенсионеров, которые получают 1854 грн, размер минимальной пенсии повысят на 4,4% – до 1934 грн. Надбавку за каждый год стажа сверх нормы увеличат с 18,54 до 19,34 грн. Перерасчет пенсий будет произведен автоматически.

Увеличение прожиточного минимума

С 1 декабря общий показатель прожиточного минимума вырастет с 2294 грн до 2393 грн. В соответствии с этим прожиточный минимум изменится для разных социальных и демографических групп населения:

для детей до 6 лет – вырастет до 2100 грн;

для детей от 6 до 18 лет – до 2618 грн;

для трудоспособных лиц – до 2481 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность – до 1934 грн.

Также повысят и размер минимальной декретной помощи для безработных – до 2749 грн. Последний раз прожиточный минимум повышали с 1 июля.

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Увеличение размера алиментов

С 1 декабря прожиточный минимум для детей до 6 лет вырастет до 2100 грн, а для детей от 6 до 18 лет – до 2618 грн.

50%-ный минимальный гарантированный размер алиментов детей до 6 лет составит 1050 грн на ребенка, а для детей от 6 до 18 лет – 1309 грн.

В случае, если плательщик алиментов достаточно зарабатывает, ему суд может установить рекомендуемый размер алиментов в размере 100% прожиточного минимума для ребенка: в возрасте до 6 лет – 1921 грн, а для детей от 6 до 18 лет – 2395 грн.

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Увеличение размера выплат по безработице

В связи с увеличением прожиточного минимума в Украине с 1 декабря вырастет размер максимальной помощи по безработице – до 9924 грн вместо 9516 грн. В то же время размер минимальное помощи по безработице остается без изменений.

Выплаты по безработице зависят от количества страхового стажа:

до 2 лет – 50%;

от 2 до 6 лет – 55%;

от 6 до 10 – 60%;

более 10 лет – 70%.

Выплаты за вакцинацию

С 19 декабря 2021-го в Украине должна заработать программа выдачи 1000 грн вакцинированным гражданам. Однако полученные деньги потратить будет непросто, ведь наличными на руки получить эту сумму будет невозможно.

Эти деньги можно потратить только на определенный перечень услуг в таких сферах: культура, путешествия и спорт.

1000 грн, которую будут давать за вакцинацию, можно будет потратить на путешествия в пределах Украины, билеты в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, выставочные центры или массовые мероприятия, услуги в спортзалах или фитнес-клубах, бассейнах и т. д.

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