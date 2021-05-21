Парламент снова провалил законопроект о промышленном загрязнении

Фото: twitter.com/verkhovna_rada

Верховная Рада Украины в пятницу, 21 мая, не приняла в первом чтении законопроект № 4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности". Как сообщает "Главком", "за" такое решение проголосовало 213 народных депутатов. Таким образом законопроект отправили на доработку.

В частности, 173 голоса дала фракция "Слуга народа", 17 – "Европейская солидарность", 1 – "Батьківщина", по 6 голосов дали фракции "Партія "За майбутнє", "Голос", "Довіра", 4 – внефракционные нардепы.

Перед голосованием фракция "Батьківщина" заявила, что воздержится. В свою очередь нардеп Антон Поляков заявил, что законопроект ставит промышленность на колени и противоречит положениям Конституции Украины.

"Мы уже голосовали за этот законопроект – он был провален. Почему вы пытаетесь снова его протянуть?" – высказался депутат.

Член экологического комитета Сергей Шахов добавил, что документ выкручивает руки предприятиям, которые в "белую" ведут бизнес в Украине.

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Цель документа – имплементировать в украинское законодательство положения Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах, а именно: объединить природоохранные разрешения в одно – интегрированное, ввести лучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ), создать реестр промышленных предприятий, которые должны получать такое разрешение и т. д.

Документ зарегистрирован еще в конце сентября 2020 года. Он предусматривает внедрение системы контроля промышленного загрязнения в рамках проекта "Наилучшие доступные технологии и методы управления для Украины" (НДТМ для Украины), который реализуется при поддержке Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) по поручению правительства Германии.

Что он еще предусматривает:

внедрение интегрированного экологического разрешения на выбросы для предприятий-загрязнителей;

определение видов деятельности, которые требуют интегрированного экологического разрешения;

требования по применению наилучших доступных технологий и методов управления (НДТМ);

мониторинг выбросов и контроля субъектов хозяйствования, которые получили интегрированное экологическое разрешение.

Что изменилось в новой редакции:

"Интегрированное разрешение" заменили на понятие "интегрированное экологическое разрешение".

Подача заявления на получение интегрированного разрешения будет происходить только в электронном виде.

Выдача и любые изменения интегрированного разрешения будут платными.

На этапе внесения изменений в интегрированное разрешение будут проводить общественное обсуждение.

Определена иерархия установления нормативов предельно допустимых выбросов – НДТМ.

Законопроект также распространяется на этап проведения пусконаладочных работ.

Финальное решение о выдаче интегрированного разрешения будет принимать Минприроды.

Определены дополнительные условия для внесения изменений и обновления условий интегрированного разрешения.

Предполагается установление средств автоматизированного мониторинга выбросов, которые в режиме реального времени должны передавать в разрешительный орган информацию о выбросах диоксида серы, оксидов азота и пыли в отходящих газах с каждой сжигающей установки, оксида углерода в отходящих газах с каждой сжигающей установки, работающей на газообразных видах топлива, органического углерода, хлороводорода, фтороводорода, диоксида серы с каждой установки для сжигания отходов и установки для совместного сжигания отходов, концентрации газообразного диоксида и триоксида серы, высвобождаемые в результате расщепления и кальцинирования из установок для накопления отработанной кислоты в объектах с сульфатным процессом, хлора из основных источников в пределах объектов с хлоридным процессом, пыли из основных источников с каждой установки, которая производит двуокись титана.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что принятие предложенного правительством законопроекта о промышленных выбросах приведет к уничтожению целых отраслей экономики, по его мнению, документ нуждается в доработке.