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Парламент снова провалил законопроект о промышленном загрязнении

21 мая, 19:31

Ирина Ненько

Нардеп Антон Поляков заявил, что законопроект № 4167 ставит промышленность на колени

Фото: twitter.com/verkhovna_rada

Верховная Рада Украины в пятницу, 21 мая, не приняла в первом чтении законопроект № 4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности". Как сообщает "Главком", "за" такое решение проголосовало 213 народных депутатов. Таким образом законопроект отправили на доработку.

В частности, 173 голоса дала фракция "Слуга народа", 17 – "Европейская солидарность", 1 – "Батьківщина", по 6 голосов дали фракции "Партія "За майбутнє", "Голос", "Довіра", 4 – внефракционные нардепы.

Перед голосованием фракция "Батьківщина" заявила, что воздержится. В свою очередь нардеп Антон Поляков заявил, что законопроект ставит промышленность на колени и противоречит положениям Конституции Украины.

"Мы уже голосовали за этот законопроект – он был провален. Почему вы пытаетесь снова его протянуть?" – высказался депутат.

Член экологического комитета Сергей Шахов добавил, что документ выкручивает руки предприятиям, которые в "белую" ведут бизнес в Украине.

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Цель документа – имплементировать в украинское законодательство положения Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах, а именно: объединить природоохранные разрешения в одно – интегрированное, ввести лучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ), создать реестр промышленных предприятий, которые должны получать такое разрешение и т. д.

Документ зарегистрирован еще в конце сентября 2020 года. Он предусматривает внедрение системы контроля промышленного загрязнения в рамках проекта "Наилучшие доступные технологии и методы управления для Украины" (НДТМ для Украины), который реализуется при поддержке Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) по поручению правительства Германии.

Что он еще предусматривает:

Что изменилось в новой редакции:

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что принятие предложенного правительством законопроекта о промышленных выбросах приведет к уничтожению целых отраслей экономики, по его мнению, документ нуждается в доработке.

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