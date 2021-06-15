Овощи значительно подешевели. Заметили ли украинцы изменения в кошельках?

По сравнению с прошлым годом, овощи просели в цене, и тенденций к взлету стоимости сейчас нет

Ищите каротиноиды в плодах желтого и оранжевого цвета. Фото: Коллаж "Сегодня"

Сколько будут стоить огурцы, помидоры, сладкий перец, капуста и зелень в этом году и как стоимость салатного набора отличается от прошлогоднего – узнавала корреспондент "Сегодня" Юлия Безбородко.

Формула проста – для каких овощей сезон, те и дешевле. Но такое правило не распространяется на украинские огурцы, говорят продавцы. Цены на них неизменные последние недели.

А вот помидоры на 15% дешевле, чем в прошлом году. За килограмм просят около 40 гривен. Падает в цене и молодая капуста, как и редис, и зелень, потому что разгар сезона.

"Несмотря на то, что цена на все группы товаров только растет. Овощи сохраняют положительную тенденцию к снижению. Исключение только овощи прошлогоднего урожая", – комментирует аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Салат есть каждый день дорого, жалуются киевляне. Хозяйки на рынке делятся своими выдумками, как тратить на овощи меньше – консервировать и замораживать.

Хотя Украина уменьшила импорт овощей, но на ценниках это пока не отразилось. Оптовики даже берут больше за молодой лук. Но на рынке, напоминают продавцы, можно торговаться.

Оценку продавцов и покупателей в том, что овощи дороже прошлогодних, полностью опровергают в украинском клубе аграрного бизнеса. По подсчетам экспертов, набор для салата этим летом подешевел на уверенные 20%.

"Поступления ранних овощей в этом году опоздали где-то на две недели. В этом году погода радует отрасль растениеводства. Предпосылок создавать запасы не вижу", – отмечает аналитик.

И как в дальнейшем будут меняться цены, аграрии не спешат прогнозировать. Ведь все зависит от урожая.

Напомним, украинцы стали съедать больше огурцов и помидоров в холодное время года. В основном эти овощи заграничные – за последние пять лет импорт помидоров и огурцов увеличился в два раза.