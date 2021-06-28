Овощи подешевели, а мясо и молочка – нет. Каких цен на продукты ждать украинцам летом (видео)

С небольшим опозданием в Украине началось сезонное снижение цен на овощи, а мясо и молоко из-за дорогих кормов дешеветь не будут

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В мире стремительно дорожают продукты. По оценкам ООН, за последние полгода цены росли гораздо быстрее, чем все предыдущее десятилетие. Для украинцев эта тема болезненная. Госстат в свое время констатировал, что на питание приходится почти половина всех расходов жителей Украины. Поэтому даже незначительные колебания цен больно бьют по нашим карманам.

Овощи поднялись в цене, но не все

Официальная статистика показывает: с начала года основные овощи в Украине подорожали на треть, а то и наполовину.

"Холодный май – сезонное снижение цен на раннюю группу несколько сдвинулось на две-три недели", – говорит Владимир Лапа, советник президента Украинского клуба аграрного бизнеса.

Если сравнивать показатели год к году, то они существенно не отличаются, отмечают в профильном министерстве.

"На сегодня пошла доступна ранняя овощная группа, соответственно, цена на весь борщовый набор выравнялась, соответствует сезону, снизилась по сравнению с весной", – говорит Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия.

Снижение цены, хоть и запоздалое, уже наблюдаем на томаты и лук. Однако картошка, к примеру, стоит в два раза дороже, чем в Польше.

"Нужны инвестиции в технологии. А это – орошение, а это – картофелехранилище, возможность хранить весь год. Но в этом году мы наблюдаем, что эти инвестиции уже приходят", – говорит Тарас Высоцкий.

В конце предстоящей зимы значительных ценовых скачков на картофель уже не будет, обещают в Минагрополитики.

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Мясо и молочка стали дороже

Подорожали также молочная продукция и мясо. Даже несмотря на то, что обычно летом эти продукты дешевеют.

"Для откорма сейчас используют корма, производимые из дорогого зерна, поэтому вообще по зерновой группе еще месяц-два будут такие остаточные последствия того подорожания цен на зерно, которое было в конце зимы – начале весны. И уже очевидно… осенью может быть некоторое снижение", – говорит Владимир Лапа, советник президента Украинского клуба аграрного бизнеса.

А пока из-за дорогого зерна к осени может подорожать и хлеб – до 10% нынешней стоимости.

Ягоды подешевели, а сахар подорожал

В этом году с ягодами в Украине все в порядке. Дожди и хорошие погодные условия обеспечили хороший урожай, а следовательно, и снижение цены. В прошлом году, например, в эти дни клубнику продавали по 120 гривен, сейчас средняя цена – пятьдесят.

А вот сахар подорожал.

"В прошлом году из-за засухи пострадала сахарная отрасль, произведено было меньше, чем есть потребность. Как результат – из-за ограниченного предложения цена выросла до 25 гривен", – говорит Тарас Высоцкий.

Что будет осенью с ценами?

"На классические продукты, такие как овощная группа, пойдет массовый сбор – цена частично снизится. На зерновые, масличные она снизится на 15-20%, но потом возможен рост зимой. На молочную, мясную продукцию фактически цена останется неизменной. Поскольку кормовая база не подешевела, плюс-минус будет изменение в пределах 5-7%", – говорит Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия.

Ранее в НБУ рассказали, какие продукты подорожали больше всего.