Отжать до последней крошки. В Крыму планируют забрать бизнес украинских предпринимателей

Бизнес украинских предпринимателей заберите на благо рф / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Торговые обьекты в Крыму, принадлежащих украинским предпринимателям, могут быть изъяты в пользу России.

Об этом заявил16 марта в эфире телеканала "Россия24" так называемый глава Республики Сергей Аксенов.

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"Могу сказать, что ряд крупных торговых объектов будет рассмотрен как потенциальные объекты для наложения ареста и изъятия в пользу России", – сказал Аксенов.

По его словам, торговые объекты изъят у тех предпринимателей, которые финансируют украинскую армию и поддерживают Украину, которая уже неделю страдает от агрессии РФ.

Напомним, что через два года после незаконной оккупации Крыма произошлотри условных этапа присвоения государственной собственности и собственности украинских частных и юридических лиц:

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первый этап — сразу после аннексии, была "национализирована" государственная собственность Украины – крупные государственные компании "Черноморнефтегаз", "Укртрансгаз", железные дороги, порты, судоходные компании;

второй этап — "национализация", "выкуп" частной собственности — прошел осенью 2014 — весной 2015. В значительной степени он касался перераспределения собственности украинских финансово-промышленных групп в пользу самопровозглашенного крымского "правительства";

третий этап – стартовавший в начале марта 2015 года – "приватизация" украинских активов, имущества, принадлежащих государству или частным юридическим лицам. Этап стал фактической продажей украинских предприятий, ранее подвергшихся "национализации и "выкупу" в соответствии с решением самопровозглашенных крымских органов власти.

Национализация российского имущества

Еще 3 марта Верховная Рада Украин приняла закон о национализациив Украине имущества и денег юридических лиц, происходящих из России. 10 марта Закон подписал президент Владимир Зеленский.

После того как имущество принудительно изымут, его передадут в хозяйственное ведение на временной или постоянной основе специализированному госпредприятию в Украине.

В то же время в законе говорится, что право Украины требовать от России ответственности и возмещения причиненного ущерба не отменяется.

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Чтобы реализовать эту процедуру, из государственного или местных бюджетов дополнительно выделять средства не нужно.

Массовая продажа недвижимости

В Крыму начался массовая продажа недвижимости, которая принадлежит коллаборантам и русским колонизаторам.

Как сообщает советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, из временно оккупированного Крыма окккупанты экстренно вывезли семьи работников ФСБ.

"Вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир? Что они экстренно вывезли из Крыма семьи сотрудников ФСБ? Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Такой, что содрогнётся сама история. И это будет закономерный финал этого затхлого, свинцового, нечеловеческого режима", – написал Арестович в Facebook.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит "бункеризация"в Крыму, а также писали, какую компенсацию Украина получитот агрессора по окончанию войны.