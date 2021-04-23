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Отвод российских войск стал подарком для гривни: как изменится курс доллара

23 апреля, 12:18

Ксения Капустинская

Валютный рынок занял выжидательную позицию, но опасения значительно упали. Экспортеры попробуют продать валюту, считает аналитик

Доллар 23 апреля упал на межбанке до 27,89 грн. Украинская валюта резко укрепилась на фоне заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе войск от границы Украины. Но в ближайшее время на рынке будет сохраняться волатильность, а курс будет в диапазоне 27,8-27,9 грн/долл.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Он объяснил, что снижение риска вторжения и эскалации вернуло инвесторов в гривню и украинский долг. Кроме того, улучшается эпидемиологическая ситуация в стране. На фоне этих новостей участники валютного рынка занимают выжидательную позицию и следят за развитием событий.

"Вероятно, что экспортеры, которые придерживали валюту в ожидании роста ее курса выше 28 грн/долл., попытаются ее продать, что усилит позиции гривни. Сдерживать действия экспортеров будет погашение НДС", – считает Шевчишин.

В обменниках гривня тоже заметно подешевела, сообщают корреспонденты "Сегодня":

Видео: Сегодня

Напомним, в последнее время Россия наращивала военное присутствие вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму. Киев опасался полномасштабного вторжения, поскольку оккупанты собрали 100-тысячное войско и огромное количество техники. Этот новостной фон негативно влиял и на курс гривни.

К слову, ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", что означает отвод войск РФ.

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Источник: Сегодня

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