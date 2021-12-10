Ответственности не избежать! Ученые создали автокресло, обнаруживающее пьяного водителя

Разработанное учеными автокресло обнаруживает пьяного водителя / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Японские исследователи создали "умное" автомобильное кресло, оснащенное термостойкими датчиками и датчиками давления, специально предназначенными для определения сонливости водителя или уменьшения его дееспособности.

Об этом сообщают на сайте ACS.

Реклама

Ученые утверждают, что другие технологии, возлагаемые на внутренние или внешние камеры, имеют серьезные недостатки. Такие вещи, как грязь или плохая погода, а также полная тьма, могут сделать их менее точными.

Как работает "умное" кресло

Датчики устанавливаются в спинке или сиденье, а их роль состоит в том, чтобы контролировать водителя и собирать информацию, такую как частота сердечных сокращений и дыхания, а также следить за осанкой и выдавать предупреждения, если он склоняется в любую сторону.

Пьезоэлектрические датчики могут работать и при высоких температурах.

Реклама

Для этого была создана специальная конструкция для защиты системы и обеспечения работоспособности при температуре до 120 градусов по Цельсию.

Новые правила дорожного движения

С 1 ноября в правилах дорожного движения в Украине появились существенные изменения. Они, в первую очередь, касаются автомобилистов и велосипедистов на дорогах. Вводятся два новых понятия и знаки к ним – велосипедная полоса и переезд. Велосипедные дорожки теперь будут иметь разметку и соответствующую маркировку.

Также начнут по-новому обозначаться "лежачий полицейский" и выделенные парковочные места вдоль обочины.

Реклама

А еще появятся новые знаки для обозначения:

жилой зоны;

пешеходной дорожки;

начала населенного пункта и его окончание;

направления поворота;

места разрешенной остановки и стоянки;

запрета на движение транспортных средств.

Раньше мы рассказывали, как украинцам увидеть опасные участки на дороге и оперативно отслеживать нарушения ПДД.

А также искали ответ на вопрос: почему украинские водители начали массово возвращать свои "евробляхи" в Европу, пытаясь спастись от проблем.