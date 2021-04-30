От Аргентины до Японии: украинские экспортеры открыли еще восемь экзотических рынков

Во всем мире ценят украинскую молочку, продукцию птицеводства и даже насекомых для защиты с/х культур

За последние шесть месяцев украинские экспортеры открыли восемь новых рынков и пересогласовали 63 товарные позиции в 11 государствах и международных экономических организациях.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

За это время для украинских производителей молока и молочных продуктов были открыты рынки Аргентины, Ливана, Ливии и Японии. Для украинских производителей яиц открылась Эфиопия, для украинского животного белка – Сербия, для крупного рогатого скота – ОАЭ.

В Литву теперь можно экспортировать арахнид (речь идет о насекомых, которые уничтожают или паразитируют на вредителях растений и используются для защиты сельскохозяйственных культур).

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Кроме того, пересогласованы 63 товарные позиции в 11 государствах и международных экономических организациях. Прежде всего речь идет о странах СНГ, с которыми с 13 апреля действуют новые правила торговли из-за прекращения действия Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии, подписанного еще в 1993 году. Также из-за изменений условий торговли пересогласованы документы с Сингапуром и Южной Кореей.

С 20 марта удалось возобновить экспорт продукции птицеводства в ЕС. Кроме того, продолжается работа по открытию новых рынков. Среди наиболее перспективных для экспортеров направлений являются страны ЕС, Китай, Сингапур, Индия, Вьетнам, ЮАР и Индонезия.

Напомним, 70-миллионный Таиланд заинтересован в импорте украинских кормов.

Также говорилось, что Украина входит в пятерку главных мировых экспортеров курятины. Опережают нас только Бразилия, ЕС и Таиланд.