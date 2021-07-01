Осторожно фальсификат. Какое сливочное масло продают украинцам

Журналисты "Сегодня" разобрались, как нас обманывают и почему не стоит верить тому, что написано о составе сливочного масла

Более половины сливочного масла, которое продают в Украине, – фальсификат. Об этом свидетельствуют данные свежего исследования центра ТЕСТ. Больше риска наткнуться на подделку на базарах и в маленьких магазинах.

О том, как нас обманывают и почему не стоит верить тому, что написано о составе продукта.

Для производства 200 граммов масла необходимо 4 литра молока. А это значит, что в среднем стоимость пачки составляет 50 и более гривен. Дешевле настоящее масло стоить просто не может.

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Журналисты обнаружили в одном из небольших магазинов масло по цене пол кило за 65 гривен.

"Просим продавца показать нам сопроводительных документов. По закону, они доступны для всех желающих. Но найти их почему-то не удается. Ждем 15 минут ... бесполезно", – рассказывает журналист.

Очень много манипуляций с белорусским маслом. Зачастую, что "производители" используют бренды, которых в Беларуси нет. То есть просто используют бренд, потому что люди привыкли, что белорусское – это что-то качественное.

Ранее новости "Сегодня" писали, как распознать фальсификат.