Ощадбанк сменит Укрпочту в пенсионных выплатах: как теперь получить пенсию

Ощадбанк вместо Укрпочты начислит пенсии

Украинцы, которые вынуждены были уехать из родного города из-за войны, могут получить пенсии в любом отделении Ощадбанка, даже в том случае, если раньше социальные выплаты производились в отделения Укрпочты.

Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

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"В случае если клиент переехал и рядом нет отделения Укрпочты, все социальные выплаты можно получить в Ощадбанке независимо от места регистрации и проживания", – сказано в сообщении.

Как получить пенсию в Ощадбанке вместо Укрпочты:

найти работающее отделение банка в городе, в котором вы находитесь;

зайти в банк с паспортом и справкой о присвоении идентификационного номера и пенсионным удостоверением (если есть).

Уточняется также, что тем украинцам, которым пенсии начисляют на банковские карты, деньги будут выплачивать в банке безналичным перечислением.

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Повышенные пенсии для украинцев

Некоторые украинцы смогут получать повышенные нормы пенсионного обеспечения наравне с военнослужащими после окончания войны в Украине и выхода на заслуженный отдых.

Повышенный размер пенсий будет у лиц из состава добровольческих формирований территориальных общин.

Также предусматривается, что если представитель данной категории людей умрет при выполнении задачи, необходимой для обеспечения обороны Украины, то повышенное пенсионное обеспечение получат члены его семьи.

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"Сегодня" ранее писали, кто из украинцев получит пенсии досрочно, и рассказывали, можно ли выйти на заслуженный отдых во время войны.