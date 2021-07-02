Версія українською
$ 27,38
32,52

Ощадбанк и ПриватБанк активно продают имущество через СЕТАМ

2 июля, 19:00

Денис Беспалов

Проданно имущество банков попало в ТОП-3 самых дорогих лотов сервиса электронных торгов OpenMarket

Правила для вкладчиков "Ощада" изменятся / Фото: Getty Images, пресс-центр НБУ

Ощадбанк и ПриватБанк активно продают имущество через сервис электронных торгов OpenMarket. Впервые в истории "СЕТАМ" реализация имущества банков превысила сумму продаж от арестованного имущества.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "СЕТАМ".

ТОП-3 проданных лотов по 2021

Читайте также: У СЕТАМ новый глава: кто руководит предприятием, которое продает самые интересные лоты

Через электронный аукцион OpenMarket за 6 месяцев реализовало имущества на общую сумму 2 027 717 628 грн и перечислило в бюджет страны более чем 70 млн гривен.

Реклама

Ранее сообщалось, что "СЕТАМ" хочет продавать драгоценные камни и металлы.

Более подробно о важных новостях 2 июня смотрите в выпуске новостей "Сегодня":

Новости на эту же тему:
Ощадбанк ПриватБанк СЕТАМ

Реклама