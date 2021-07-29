Ощадбанк готовят к приватизации – уже заговорили о сумме "продажи"

Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов / Фото: Getty Images, minfin.com.ua

Государственный Ощадбанк может получить 100 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). При этом сам ЕБРР получит право выкупа доли в банке. То есть такое соглашение – это шаг к приватизации Ощадбанка.

Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов. Решение еще должен согласовать глава Минфина Сергей Марченко от имени правительства.

"ЕБРР как кредитор получит опцию конвертации долга в акции Ощадбанка. Впервые была озвучена сумма запланированной договоренности – до 100 млн евро в эквиваленте", – отметил Наумов.

Оценка эксперта

Какую именно долю акций может получить в перспективе ЕБРР, пока не сообщается. Но эксперт Case Украина Евгений Дубогрыз предполагает, что речь может идти о 20-25% акций банка.

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"Стоимость всего "Ощада", таким образом, оценена где-то в 400 млн евро. А в том, что банк продается дешевле собственного капитала, нет никакой "зрады". Такой рынок, такие условия, такой банк. Это вполне нормальная практика – продавать банки дешевле собственного капитала", – отметил эксперт.

Напомним:

В четырех госбанках хранится 60% вкладов украинцев, они же выдали почти 40% всех кредитов в стране.

Государство считается менее эффективным собственником, чем бизнес, поэтому Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк уже не первый год находятся в приватизационных списках.

Чтобы в Ощадбанк мог зайти частный капитал, его делают участником ФГВФЛ. То есть все новые депозиты в этом банке будут гарантироваться только в пределах 200 тыс. гривен, а не в 100%-ном объеме, как было ранее.

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