Ощадбанк блокирует карты некоторых украинцев – что будет с пенсиями

Что будет с пенсиями на заблокированных картах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине начали блокировать некоторые карты Ощадбанка, у которых истек срок, не смотря на это, выплаты пенсий на эти счета продолжатся.

О том, что будет с пенсиями, которые приходят на такие карты, рассказал эксперт ОО "Донбасс SOS" Михаил Фоменко изданию "Свои".

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Итак, Ощадбанк не принял решение о прекращении выплат, учреждение просто блокирует выдачу денег с помощью просроченной карты.

Деньги, в частности пенсии, будут поступать на счет и останутся там до перевыпуска карты, даже в случае ее блокировки, объяснил эксперт.

Как получить пенсию после переезда

Во время войны множество украинцев, в том числе пенсионеров, вынуждены были эвакуироваться и переехать в безопасные регионы страны.

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Некоторые из этих людей получали свои пенсии на карту и для них ничего не изменится, а вот те, кто забирал деньги на почте, имеют с этим определенные проблемы.

Для перевода пенсий в другое место есть три способа:

обратиться в Укрпочту за номером 0 800 300 545 и получать деньги почтовым переводом на почтовое отделение по новому месту нахождения;

и получать деньги почтовым переводом на почтовое отделение по новому месту нахождения; обратиться в органы Пенсионного фонда за новым местом пребывания и получать пенсию с помощью денежного перевода из Ощадбанка;

получить выплату можно и на банковский счет, открыт для получения помощи как ВПЛ (Внутренне перемещенным лицам). Для этого нужно обратиться с заявлением в уполномоченный банк или лично в орган Пенсионного фонда по новому месту нахождения.

"Сегодня" также писали, кто из украинцев получает пенсии неофициально и рассказывали, кому можно ждать прибавку в ближайшее время.