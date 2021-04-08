Трудоустройство в локдаун – где найти работу, если уволили или не платят зарплату

По каким специальностям есть вакансии, где платят больше денег, можно ли устроиться на удаленную работу или на пару часов

Очередной локдаун, который уже объявлен в Киеве с 5 апреля и который угрожает другим регионам из красной зоны, может еще больше ухудшить ситуацию на рынке труда. И хотя он уже вряд ли станет такой неожиданностью и потрясением для бизнеса, как год назад, многие украинцы вновь опасаются увольнений и потери заработка.

Какие тенденции сейчас наблюдаются на рынке труда? Где можно заработать и на какие зарплаты могут рассчитывать соискатели? Сайт "Сегодня" расспросил об этом экспертов по трудоустройству.

Зарплаты упали

Усиление карантинных мер и рост заболеваемости привели к падению уровня зарплат, на которые могут рассчитывать соискатели. По данным grc.ua, в сфере IT и телеком в апреле 2021 года работодатели предлагают компенсацию, на треть меньше той, что предлагалась еще в марте – 41 004 грн против 58 900 грн.

Не смотря на увеличение загруженности, на 20% упали зарплаты у медиков. Их средний заработок в марте составлял 18 381 грн, а в апреле работодатели предлагают уже в среднем 14 632 грн. Больше всего получают врачи узкой специальности (средняя зарплата – 15 874 грн), меньше всего – младший и средний медицинский персонал, а также фармацевты (от 10400 грн).

Очень сильно снизились зарплаты у специалистов, связанных с финансами и бухгалтерским учетом (-38%, с 25 436 грн в марте до 15 745 грн в апреле), с производством (-21%) и топ-менеджментом (-31%). Больше всего упали зарплаты у банковских работников – на 51%, с 30 970 грн в марте до 15 274 грн в апреле. При этом, 48% вакансий предлагают зарплату от 11 000 грн (кассиры, инкассаторы и т.д.). А на зарплату 26 100 грн и выше могут рассчитывать только 10% соискателей этой категории.

В целом практически во всех профессиональных отраслях падение уровня заработных плат составило от 10 до 50%. По данным grc.ua, средняя заработная плата уменьшилась с 19926 грн до 17468 грн.

Пока больше ищут подработки

По сравнению с первым локдауном, который был год назад, сейчас проблема трудоустройства, похоже, стоит не так остро. По данным сайта по поиску работы Jooble, количество поисковых запросов о работе пока на 10% ниже показателя марта 2020 года. Возможно, это объясняется тем, что регионы стараются избегать полного закрытия бизнеса, как это было весной 2020-го. Однако ожидания людей не самые оптимистичные.

"Люди понимают, что они в любой момент могут оказаться в ситуации, когда их работодатель вынужден будет прекратить работу и отправить работников домой из-за ограничений. Поэтому особым спросом стали пользоваться предложения о работе с удаленной, частичной или временной занятостью", – говорит руководитель по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина.

По ее словам, особенно возрос спрос на работу с почасовой оплатой. Люди предпочитают получатьзаработанные деньги ежедневно или хотя бы раз в неделю.

"Представители рабочих профессий обычно не имеют значительных финансовых сбережений и испытывают потребность в заработке особенно остро", – объясняет Елена Кирильевнина.

Какие профессии самые востребованные

Аналитики "OLX Работа" провели исследование, которое показало, что многие рабочие специальности не боятся локдауна. Они были востребованы минувшей весной, и сейчас также есть много предложений по таким специальностям.

На первом месте среди таких специальностей – работа водителем. С начала года на сайте olx.ua размещено более 9 тысяч таких вакансий. Средняя зарплата водителя, которую обещают, сейчас составляет 19 тыс. грн. Это на 1 тыс. грн больше, чем предлагали год назад. Причем профессия водителя была наиболее популярной и в период весеннего локдауна в 2020 году, отмечают аналитики. На втором месте в рейтинге профессий, по которым сейчас можно устроиться на работу, - профессия продавца. Сейчас только на этом сайте есть 8,9 тыс. таких предложений. Средняя зарплата, на которую можно рассчитывать, – 9500 грн в месяц. Как и год назад, в тройке самых популярных рабочих профессий – грузчики. Таких вакансий около 3 тысяч. Работодатели готовы платить за такую работу в среднем 10,2 тыс. гривен.

По данным "OLX Работа", во время локдауна соискателям также есть смысл обратить внимание на вакансии курьеров, кассиров, комплектовщиков заказов, операторов call-центра (удаленно).

"Карантин изменил рынок труда. По данным Госстата, в 2020 году была зафиксирована безработица на уровне 9%. Каждый пятый безработный не мог найти работу в течение года. Очередной локдаун, который начался в Киеве и, вероятно, затем будет введен во всей стране, может негативно повлиять на эти показатели. Однако сейчас на рынке труда есть немало работодателей, которые предлагают вакансии, не боящиеся ограничений. Среди них много предложений и рабочих специальностей, которые часто не требуют специальных знаний или опыта и в то же время предлагают достойную оплату труда. Есть работа на полный рабочий день, есть частичная занятость. Каждый соискатель сможет выбрать оптимальный вариант", – говорит руководитель направления OLX Работа в Украине Мария Абдуллина.

Приводим список наиболее востребованных специальностей по рейтингу зарплат.

Сайт Jooble также приводит данные о наиболее востребованных специальностях. В первую очередь это работа таксистами или курьерами. Причем по этим специальностям много и вакансий, и поисковых запросов со стороны соискателей, которые рассматривают такую работу или как временную подработку, на несколько часов в день, или как дополнительную постоянную работу – например, на выходные.

Также много вариантов работы охранниками, грузчиками, менеджерами по продажам, продавцами-консультантами, продавцами в супермаркеты и на рынки, мерчендайзерами в магазины, швеями, различными специалистами по обслуживанию авто – автоэлектрик, автослесарь, автомеханик.

Интересно, что, несмотря на карантин и связанные с ним ограничения, на сайтах по трудоустройству есть много вакансий и для гостинично-ресторанной отрасли.

"Предприятия готовятся к летнему туристическому сезону, даже если он будет нестабильным и с жесткими ограничениями. Поэтому сейчас увеличивается количество вакансий поваров, официантов, барист, барменов, уборщиков", – отмечает Елена Кирильевнина.

По каким специальностям можно работать удаленно

Многие предприятия из-за карантина изменили формат работы и теперь предлагают работникам работать из дома, говорят эксперты. В частности, в марте на "OLX Работа" только для Киева появилось более 2 тысяч новых вакансий с вариантами удаленной работы.

На сайте Jooble также фиксируют много предложений об удаленной работе. В частности, операторами колл-центров, переводчиками, репетиторами по иностранным языкам и другим школьным предметам, администраторами интернет-магазинов, диспетчерами служб такси и т. п.

Иметь работу во время карантина – это только половина удачи. Ведь до работы нужно еще добраться, а во время локдауна это совсем непросто. Как киевляне решали эту проблему в первый день нового локдауна – смотрите в сюжете:

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