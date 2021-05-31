Оптовые цены упали до уровня в 2 раза ниже себестоимости из-за торговцев "воздухом", – нардеп

Трейдеры и посредники искусственно обвалили оптовые цены на электроэнергию до уровня в 2-3 раза ниже себестоимости производства. Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, пишет "Znaj.ua".

"Весь май рынок штормило, цены падали до смехотворных 40 коп./кВт при которых "1 млрд долларов прибыли Энергоатома" могут быть разве что в розовых снах Зеленского. А все потому, что фирмы класса "стол и стул" на всю торговали "воздухом", подавая заявки по 40-50 коп.", – сообщил нардеп.

Из-за этого в первую очередь страдает государственный "Энергоатом", который не может продать свою электроэнергию и выпадает на балансирующий рынок.

НКРЭКУ игнорировала махинации и впервые обратила на них внимание лишь 28 мая, опубликовав сообщение о намерении принять меры.

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"НКРЕКП выразила беспокойство махинациями трейдеров-спекулянтов на рынке электроэнергии и готовит "решительные шаги". Не прошло и двух лет, как в комиссии решили бороться с тем, что сами создали. Браво! Правда, как именно бороться, пока не ясно. В проекте решения на следующее заседание 2 июня просто написано: "может возникнуть необходимость принятия решения", - отметил нардеп.

"Главное, чтобы по примеру импорта, не запретили махинации только на 4 месяца до 1 октября. Главное – в ходе следствия не выйти на самого себя! А это неизбежно произойдет со всей очевидностью", - подытожил нардеп.

Напомним, в мае 2021 года оптовая цена на электроэнергию обвалилась до 40-90 коп./кВт·часов, что в 2-3 раза ниже себестоимости ее производства. Это привело к хроническим убыткам всех генерирующих компаний и невозможности закупки ими топлива. Причина этого, по оценкам экспертов, – демпинговый импорт из России и Беларуси, искусственное административное вмешательство со стороны НКРЭКУ, что привело к махинациям и схемам на энергорынке.