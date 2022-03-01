Оператор "Северного потока — 2" заявил о банкротстве — что происходит

Оператор заявил о банкротстве / Фото: Nord Stream 2, Коллаж: Сегодня

Компания Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока – 2") объявила о банкротстве.

Об этом сообщила швейцарская телерадиокомпания SRF.

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По ее данным, Nord Stream 2 AG распустил свой штат из 106 человек еще в понедельник, 28 февраля. Оператор Nord Stream 2 AG был признан неплатежеспособным.

Все это произошло на фоне санкций Запада, вызванных полномасштабным вторжением России в Украину.

Германия переходит на поставку газа из США

Германия хочет отказаться от поставок российского газа после открытого нападения Путина на Украину.

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По словам канцлера Олафа Шольца, Германия перейдет на поставки голубого топлива из США, и для этого будут построены два дополнительных терминала LNG для приема сжиженного газа. Отмечается, что сделают это не сейчас, но принципиальная позиция уже высказана.

Россия не может считаться нормальным партнером, и новых контрактов с ней не будет.

Ранее мы писали, что после начала российского нападения на Украину Германия объявила о замораживании российских активов в ФРГ, в том числе и компании "Газпром".

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Также мы рассказывали, какие санкции ввели США против российских банков.